Кличко прокомментировал задержание депутата Киевсовета на взятке
Виталий Кличко. Фото Бориса Корпусенко
Мер подчеркнул, что рассчитывает на объективное и всестороннее расследование НАБУ.
Сегодня киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на ситуацию с задержанием на взятке депутата Киевсовета— Владислава ». Мэр Киева со своей стороны подчеркнул, что будет избавляться от коррупционеров, которые, работая в городских властях, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток.
«Будем в дальнейшем помогать правоохранительным органам привлечь к ответственности таких „деятелей“. Несмотря на партийные цвета, должности или регалии», — сказал Виталий Кличко.
Он также подчеркнул, что беспристрастные и активные действия правоохранителей являются залогом соблюдения законности. И главное — четким сигналом для тех, кто пытается обойти законы.
Отметим, что вчера, 9 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о разоблачении на взятке депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Владислава Трубицына. Речь идет о получении якобы 1,26 млн грн. Кроме Трубицына, по делу фигурирует еще пять человек.
В НАБУ говорят, что вместе с сообщниками депутат организовал выдачу разрешений на торговлю в МАФах. Сейчас депутат находится в изоляторе.
Сразу после инцидента председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила, что созывает внеочередную конференцию Киевской городской организации, во время которой Трубицына могут лишить мандата.
< strong>Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»