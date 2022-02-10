Кличко прокомментировал задержание депутата Киевсовета на взятке

magictr | 10.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Кличко прокомментировал задержание депутата Киева&& взятки

Виталий Кличко. Фото Бориса Корпусенко

Мер подчеркнул, что рассчитывает на объективное и всестороннее расследование НАБУ.

Сегодня киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на ситуацию с задержанием на взятке депутата Киевсовета— Владислава ». Мэр Киева со своей стороны подчеркнул, что будет избавляться от коррупционеров, которые, работая в городских властях, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток.

«Будем в дальнейшем помогать правоохранительным органам привлечь к ответственности таких „деятелей“. Несмотря на партийные цвета, должности или регалии», — сказал Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что беспристрастные и активные действия правоохранителей являются залогом соблюдения законности. И главное — четким сигналом для тех, кто пытается обойти законы.

Отметим, что вчера, 9 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о разоблачении на взятке депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Владислава Трубицына. Речь идет о получении якобы 1,26 млн грн. Кроме Трубицына, по делу фигурирует еще пять человек.

В НАБУ говорят, что вместе с сообщниками депутат организовал выдачу разрешений на торговлю в МАФах. Сейчас депутат находится в изоляторе.

Сразу после инцидента председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила, что созывает внеочередную конференцию Киевской городской организации, во время которой Трубицына могут лишить мандата.

< strong>Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»

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