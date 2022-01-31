Кличко предлагает создать районные советы и провести выборы 30 октября
Виталий Кличко внес на рассмотрение депутатов три проекта решений
В Киевсовете зарегистрировали три проекта решений по созданию 10 райсоветов в столице и проведению выборов.
Киевский городской голова Виталий Кличко. Так, проект №224 предусматривает отмену ряда решений Киевсовета и распоряжений КГГА от 2010-2011 годов по ликвидации районных советов.
Другим документом (№225) предлагается создать департаменты 10 районов как структурных подразделений КГГА и передать им , что находится в управлении районных госадминистраций.
Третий проект решения №226 предусматривает создание райсоветов, а также проведение до ных выборов 30 октября 2022 года. Также в документе говорится, что объем и пределы полномочий районных советов определяются согласно приложению, текст которого отсутствует на сайте Киевсовета.
Заметим, что эти проекты решений появились после того. как Кабмин лишил мэра Киева права вносить кандидатуры на назначение и увольнение глав РГА. Кроме того, недавно Президент Владимир Зеленский по согласованию с Кабмином отправил в отставку председателей Дарницкой, Днепровской и Шевченковской РГА. жесткую вертикаль власти.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»