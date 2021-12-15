Кличко пообещал не стать «поющим мэром» и поделился впечатлениями о 2021-ом
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На свое 50-летие Виталий Кличко прыгнул с парашютом
Мэр Киева Виталий Кличко во время работы городской власти вспомнил самые яркие моменты своей личной жизни в 2021 году.
В частности, мэр Киева рассказал, что запел дуэтом с лидером группы «Карта мира» Иваном Маруничем песню «Однажды я стану мэром», в которую вошли самые известные высказывания председателя КГГА, которые уже стали афоризмами.
Впрочем, Вит Кличко сразу же успокоил, что не собирается становиться «поющим мэром», поскольку «такой уже был в Киеве», намекая на Леонида Черновецкого, который выпустил целый альбом своих песен.
«Каким лично для меня был 2021 год? Скорбить и расслабляться не приходилось. Обыски. Политические нападки. Борьба с пандемией. Много вызовов для города. Но в этом уходящем году были и приятные моменты. Мы открывали новые объекты, общались с киевлянами. Болели за сборную Украины на Евро, за Александра Усика, который собрал четыре чемпионских пояса. И радовались их победам. Потому что это были победы Украины», — сказал Виталий Кличко.
Кличко поделился личными впечатлениями о уходящем году. Фото: Алексей Самсоненко
Он также упомянул о своих личных достижениях и презентовал короткий ролик о самых ярких моментах из своей личной жизни в уходящем году.
«Это был год моего экватора, 50-летия. К этой дате я покорил вершину Казбек высотой пять тысяч метров, проехал 50 км на велосипеде и 50 раз подтянулся! Также прыгнул с парашютом из пяти тысяч метров. И вообще, поделюсь, увлекся скайдайвингом. Есть уже более 150 прыжков с парашютом и собираюсь получить лицензию мастера скайдайвинга», — рассказал Виталий Кличко. Столичный голова еще раз поблагодарил киевлян за то, что доверили ему отстаивать их интересы и менять Киев на К этому Виталий Кличко презентовал горожанам годовой отчет об итогах работы мэрии за 2021 год. В частности, глава КГГА подробно рассказал, сколько и на что тратили деньги из городского бюджета.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»