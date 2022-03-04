Кличко показал, как выглядит логистический центр гуманитарного штаба Киева
Мэр Кличко проверил работу логистических гуманитарных складов
В таких логистических центрах создают резерв продовольствия, одежды и вещей первой необходимости.
Сегодня, 4 марта, на десятый день войны мэр Киева, Виталий Кличко, который вместе с военными и терробороной удерживает столицу от врагов, посетил один из больших хабов — логистических центров, которые формирует сеть гуманитарных штабов Киева.
«Здесь создают резерв продовольствия, одежды, вещей первой нужды, гуманитарной помощи. То есть, все для обеспечения жителей города в условиях военного положения. И таких хабов мы создаем несколько в столице», — сказал мэр в видео, которое записал со слогов.
Он также поблагодарил бизнеса, волонтеров и иностранных партнеров за помощь.
«Вместе выстоим! Слава Украине», — сказал он.
город запустил ресурс, где можно оставить заявку на получение помощи. Пока городские власти только налаживают процесс, поэтому сайт может работать с перебоями. А также могут быть технические проблемы из-за большого количества заявок.
Чтобы получить помощь, перейдите по ссылке.
«Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться. Мы должны защитить киевлян и обеспечить необходимым тех жителей города, которые сегодня больше нуждаются в помощи. Дорогие киевляне, украинцы! Не верьте дезинформации. Ее сейчас много. Не поддавайтесь панике! Мы должны защитить наш город, нашу страну и наше с вами будущее! Будущее нашего государства будет только с сильными людьми, только с настоящими патриотами! Настоящими бойцами, сейчас показывающими свой характер! Вместе мы выстоим! Слава Киеву! Слава Украине!» — призвал мэр Виталий Кличко.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»