Классика и личное: премьеры недели в киевских театрах
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В конце ноября столичные заведения порадуют зрителей новыми постановками. Это истории об отношениях мужчины и женщины «Двое», современное прочтение романа «Капитанская дочь», а также музыкальный вечер с произведениями немецких композиторов и концерт-посвящение к 90-летию Евгении Мирошниченко.
, Киевская опера
В пятом концерте проекта «От чутья» представят музыку легендарных немецких романтиков — Иоганнеса Брамса и Роберта Шумана. Прозвучат романсы из популярных циклов Шумана «Любовь и жизнь женщины» на стихи Шамиссо и «Круг песен» на стихи Эйхендорфа, а также вокальные жемчужины Брамса на слова Гете, Даумера, Кернера, Рейника и других поэтов.Цикл концертов Андрея Бондаренко «От чутья» отвергает помпезные наслоения раздражителей и оставляет основную цель — заставить услышать, прислушиваться к музыке и слову. Песни и романсы в сопровождении рояля — это чувственный диалог с публикой, возможность общения о самом интимном.
Когда: 25 ноября в 19:00
Где: < /strong>Киевская опера (КМАТОБ), ул. Межигорская, 2.
Стоимость билетов: 300 грн.
ДВОЕ, Малый театр
«Двое» — это несколько десятков коротких, несвязанных между собой наблюдений об отношениях мужчины и женщины. В основе эпизодов — истории из жизни актеров и актрис и их близких, а также сюжеты о любви из призму сегодняшнего дня.
«Тема отношений между двумя людьми принадлежит к перечню тех тем, которые никогда не исчерпают своей актуальности. Исследовать это интимное пространство между двумя— интересно независимо от внешних обстоятельств, рассказал „Вечернему Киеву“ режиссер Дмитрий Весельский. — Импульсом для замысла спектакля стало желание внимательнее взглянуть внутрь себя. И желание спровоцировать других тоже сосредоточиться на себе. Материал для эпизодов, в первую очередь, искали в собственной памяти, в собственном настоящем, в собственных отношениях, в собственных партнерах. На самом деле спектакль задуман, как вечный work in progress, и эпизоды в нем должны меняться, поскольку меняются те, кто их выполняет, их отношение к жизни и отношениям. Это документальное представление. Эпизоды в ней не остросюжетные и не парадоксальные. Они таковы, какими они действительно были. Ну или могли бы быть».
Жанр спектакля обозначен как «полуслова и намеки», продолжительность 100 минут. , Кристина Дейлик, Юрий Кулинич, Лариса Шелоумова, Даниил Мирешкин, Елизавета Бакулина, Максим Кущев, Мария Чуприненко, Александр Иванов, Вероника Шостак, Сергей Радченко, Слава Красовская.
Когда: 26 ноября в 19:00, следующий показ 11 декабря
Где: Малый театр, улица Олеся Гончара, 33
Стоимость билетов: 350 грн.< /p>
СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО, Театр Леси Украинки
Члены «святого семейства» Карручо (отец, мать и сын), обитающие в одном из самых дешевых районов крупного итальянского города (скажем, Рима или Неаполя), и все их сообщество по имущественному классу, пытаются справиться с изменчивостью судьбы. Вопреки социальному неравенству и отсутствию полноценной профессии, они, по-детски наивные и добрые, с маниакальным упорством надеются реализовать свои мечты и забыть о печальных моментах своей жизни. Но… в один прекрасно-сумасшедший день в этом колоритном семействе, в его не менее колоритном доме, завязывается увлекательная история, с воистину итальянскими страстями и безумием, непредсказуемыми, причудливыми парадоксами и виртуозно сплетенной! >
Режиссер—Александр Степанцов, постановка по пьесе Альдо Николаи
Когда: 27 ноября в 20:00
Где: Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки, ул. Б. Хмельницкого, 5
Стоимость билетов: 100 грн.
КАПИТАНСКАЯ ДОЧЬ, Молодой театр
Современное прочтение последнего романа Александра Пушкина заслуженным деятелем искусств Украины режиссером Константином Дубининым. Постановка призвана вывести зрителя за пределы классического восприятия известного произведения как повести о Пугачевщине и историю любви в разгар «русского бунта» и попытается уловить переживания самого автора при создании шедевра.
, а также сатира над любыми проявлениями власти — столбы спектакля, среди которых будет происходить оживление рукописи гения, — говорится в описании спектакля. — При этом особое внимание режиссер уделяет звуковому оформлению. Украинский перевод Ивана Сенченко кое-где будет переплетаться с языком оригинала и будет вступать в диалог с музыкой другого гения и сказочника Игоря Стравинского».
Задача, которую Константин Дубинин поставил перед собой в рамках постановки «Капитанской дочери», — создать спектакль, способный во времена тотальной жестокости пробуждать в наших душах милость, единственная способная устоять против стихии насилия.
28 ноября в 19:00
Где: Молодой театр, ул. Прорезная, 17
Стоимость билетов: 100-300 грн.
МОНООПЕРА «Есть», Малая опера
Посвящение команде музыкально-театральной мастерской «RAZOM» памяти легендарной певицы, выдающегося педагога Евгении Семеновны Мирошниченко .
В течение юбилейного 2021 года, к 90-летию Евгении Семеновны, команда создала проект «Е.Навсегда.»: ряд интервью-размышлений о роли Евгении Мирошниченко в истории украинской культуры, о реалиях музыкально-театрального мира о настоящем и. Моноопера «Е» композиторша Виктории Шинкаренко стала своеобразным финалом творческого проекта. Постановка монооперии — художественная рефлексия команды на события творческой жизни выдающейся певицы, размышления на предложенные ею темы, собственные выводы о безграничных возможностях одного человека, способного изменить культурную историю своей страны.
Музыкальное произведение создано по оригинальным интервью Евгении Мирошниченко разных лет.
Композиторка — Виктория Шинкаренко, дирижер-постановщик — Иван Стецкий, режиссер-постановщица — Марина Рыжова, концертмейстерша — Лидия Ночевская, вокал — Наталья Чепченко.
Когда: 28 ноября в 19.00
Вход свободный, по предварительной регистрации
«АНТРАЦИТ. ДЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ», Дикий театр
Высказывание рассказывает историю шахтерских стачек. Украинский театральный режиссер Павел Юров и британский режиссер Вики Торнтон уже три года работают над крупным проектом «Дом шахтерства», который должен полно показать жизнь шахтеров Донбасса.
Алексей — обычный шахтер-горняк, теряет близкого друга во время аварии в ушибе. Его мучают угрызения совести, он чувствует вину. Однажды, во время праздника шахтеры делают общее фото, вспышка фотоаппарата засветляет Алексею глаза, а когда он их открывает, оказывается, что попал в прошлое. Шахтер начинает перемещаться во времени и вмешиваться в события, намереваясь изменить ход истории. , Константин Трембовецкий, Никита Скрипка, Руслан Хабло
В спектакле присутствуют сцены курения, обнажения, используется ругательство. 16+
Когда: 28 ноября в 20:00
Где: Сцена 6, Довженко-Центр, ул. Васильковская, 1
Стоимость билета: 200-600 грн.
Театры работают с соблюдением необходимых карантинных ограничений, посетить спектакли можно при условии наличия соответствующих документов у посетителей. p>
Также несколько столичных театров проводят выгодную акцию до «черной пятницы» — предлагают два билета по цене одного.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»