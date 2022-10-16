Китай и Египет призвали своих граждан как можно быстрее уехать из Украины
А Сербия временно закрыла посольство в Киеве.
Фото wikipedia.org A+ fa fa-star-o»>
Событие: Власти Китая призвали своих граждан, которые сейчас находятся в Украине , как можно быстрее покинуть страну или усилить меры предосторожности, учитывая серьезную ситуацию с безопасностью. Об этом сообщает государственное издание КНР Global Times в Twitter.
Детали и комментарии: «В связи с нынешней неблагоприятной ситуацией с безопасностью в Украине Министерство иностранных дел Китая и посольство Китая в Украине призывают граждан Китая в стране усилить меры безопасности и эвакуироваться. Посольство поможет в организации эвакуации тем людям, которые в этом нуждаются», — замечает издание. Китайские граждане Украины настойчиво попросили не откладывать выезд из страны. Находящимся в нашей стране советуют связаться с посольством и зарегистрировать свои личные данные. Следует отметить, что на официальном сайте Global Times до сих пор нет упоминания о призывах к гражданам КНР эвакуироваться из Украины. А на официальной странице посольства КНР в Украине в Facebook последнее сообщение обнародовано еще 16 февраля.
Посольство Египта в Украине также призывает своих граждан покинуть Украину, пишет издание Egypt Today. Решившие остаться должны уточнить личные данные в ведомстве. Напомним, 10 октября посольство США рекомендовало своим гражданам уехать из Украины в связи с ракетными обстрелами россией гражданской инфраструктуры. Ранее с такими призывами выступили посольства Казахстана и Узбекистана.
читайте также: Оккупанты выпустили по Никополю более 40 снарядов: есть раненый Тем временем Сербия временно закрывает посольство в Украине «в целях защиты безопасности своего персонала». Об этом говорится на сайте ведомства. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства будут продолжать осуществлять свою работу из города Белград до момента создания условий для возвращения.