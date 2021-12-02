Кит, «плавающий» на ВДНХ, попал в Книгу рекордов Украины
Морской артобъект стал первой в Украине интерактивной скульптурой из переработанного пластика.
«Киевский Кит» — уникальная скульптура, длиной 12 метров, которая имеет металлический каркас, на котором прикреплены панели из пластика. Он служит индикатором состояния окружающей среды.
Автор артобъекта Валерий Коршунов, известный социальными и культурными проектами Чернобыля, среди которых «Звуки Чернобыля», «Артефакт», « Чернобыльское Сияние» рассказал, что собирать пластиковые отходы на создание кита ему помогали школьники. В целом ученики 25 столичных школ сдали почти тонну мусора. Интересно, что пластик отсортировали даже по цвету, чтобы сделать скульптуру более правдоподобной. Следовательно, у созданного кита белый животик, а на туловище уже соответственно все другие цвета крышек, которые получили. даже фазы луны. В частности, светится синим, красным, желтым цветом. Если кит подсвечивается синим, это означает, что воздух в Киеве в норме. Если желтым, то ситуация с чистотой воздуха усложняется, красным состояние критическое. Сама же подсветка подключена к специальной экосистеме, благодаря чему эти цвета и меняются.
Кита можно увидеть на территории Выставочного центра в 11 павильоне «Дары моря».
>
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»