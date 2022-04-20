Кинотеатры постепенно возобновляют работу в Киеве

magictr | 20.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Кинотеатры постепенно возобновляют работу в  ></p> <p>Билеты на сеансы уже доступны. Фото: Ольга Косова </p> <p>В столице можно посмотреть фильмы на большом экране в нескольких кинотеатрах.</p> <p>Сеть кинотеатров «<strong>Multiplex»</strong> возобновила работу кинотеатров в двух торгово-развлекательных заведениях Киева. Так, кино можно будет посмотреть в ТРЦ Komod (ул. Шептицкого 4-А) и ТРЦ Караван Outlet (ул. Луговая 12).</p> <p>В репертуаре представлены фильмы февраля: «Uncharted: Неизведанное», «Человек- паук: Домой пути нет», «Песики на страже», «Выйду за тебя», «Пой 2», «Большой красный пес Клиффорд». Также в кинотеатре ТРЦ Komod состоятся благотворительные показы мультиков для малышей за 1 гривну. , возобновляют работу в столице Кинотеатр заработает в ТРЦ «River Mall», расположенном по адресу: Днепровская набережная 12.</p> <p>Кстати, каждое из перечисленных заведений имеет подземный паркинг, который будет использоваться как укрытие во время воздушной тревоги.</p> <p>Напомним, что в Киеве действует комендантский час. Она начинается в 22:00 и длится до 05:00 утра. В настоящее время действует запрет на передвижение на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверения личности.</p> <p><strong>Ольга КОСОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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