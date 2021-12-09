Кинотеатр на Лукьяновке значительно расширят
Возле обновленного кинотеатра. Визуализация проекта
В столице готовятся к проведению капремонта кинотеатра «Киевская Русь» на Лукьяновке.
По данным сайта тендеров Prozorro, заказчик работ КП «Киевкинофильм» готов заплатить более 287 миллионов гривен подрядчикам, которые должны капитально отремонтировать внутренние помещения, создать новый третий зал и конференц-зал. А еще заменить внутренние инженерные коммуникации и мебель, утеплить и осовременить фасад.
Кроме того, подрядчик должен будет упорядочить прилегающую территорию, создать зону отдыха с газонами, Wi-Fi и тематическими арт — инсталляциями.
Также возле кинотеатра должна появиться зона парковки на 100 машиномест.
А из кинотеатра «Братислава» планируют сделать арт-центр. Работы в нем уже начались.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»