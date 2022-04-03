Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция
Богдан Гайдамирский признался в любви и сделал предложение жениться вчера, в День кинологической службы.
Богдан и Юлия познакомились на службе и уже в течение двух лет работают вместе в одном подразделении бок о бок. Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. -propoziciju-nanbspmihajlivskij-ploshhi-foto-b3b7336.jpg» alt=»Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция. «Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция. «Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция. «Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция. «Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />
Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция
«Я планировал сделать предложение именно в наш профессиональный праздник. Не мог подумать, что моя любимая будет не в платье, и это будет неуютное кафе. Война не стала мне препятствием, чтобы соединить жизнь с моей Юлей, пусть в форме, пусть не так, как это видел. Главное, что она сказала „Да“ и я — самый счастливый!»,— говорит Богдан.
Несмотря на войну киевляне создают новые семьи. Так, киевский врач-реаниматолог и медсестра расписались после изменения в кардиологической реанимации. Также в марте поженились сразу четверо столичных спасателей.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»