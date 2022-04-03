Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото

magictr | 03.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Кинолог столичной поли сделал предложение на Михайловской площади: фото

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция

Богдан Гайдамирский признался в любви и сделал предложение жениться вчера, в День кинологической службы.

Богдан и Юлия познакомились на службе и уже в течение двух лет работают вместе в одном подразделении бок о бок. Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. -propoziciju-nanbspmihajlivskij-ploshhi-foto-b3b7336.jpg» alt=»Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция. «Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция

Кинолог столичной полиции& ;Михайловской площади: фото

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция

Кинолог столичной полиции& ;Михайловской площади: фото

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция. «Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция. «Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция

Кинолог столичной полиции  ;Михайловской площади: фото

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция. «Кинолог столичной полиции сделал предложение на Михайловской площади: фото» />

Несмотря на войну и постоянные обстрелы именно в День кинологической службы Богдан признался своей любимой. Фото: Национальная полиция

«Я планировал сделать предложение именно в наш профессиональный праздник. Не мог подумать, что моя любимая будет не в платье, и это будет неуютное кафе. Война не стала мне препятствием, чтобы соединить жизнь с моей Юлей, пусть в форме, пусть не так, как это видел. Главное, что она сказала „Да“ и я — самый счастливый!»,— говорит Богдан.

Несмотря на войну киевляне создают новые семьи. Так, киевский врач-реаниматолог и медсестра расписались после изменения в кардиологической реанимации. Также в марте поженились сразу четверо столичных спасателей.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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