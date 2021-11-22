Кино о вине: тематические фильмы Франции демонстрируют онлайн
В пределах фестиваля покажут пять лент разных жанров. Кадр из фильма «Возвращение в Бургундию»
До 28 ноября продолжается онлайн-фестиваль кино о вине Wine Film Fest, приуроченный к празднику молодого вина Божоле Нуво. Посмотреть подборку фильмов можно на сайте winefilmfest.com.ua бесплатно.
Божоле Нуво — это праздник молодого вина, которым уже более 50 лет каждого 3-го четверга ноября Франция и современный мир отмечают завершение сбора урожая. Именно этому событию приурочен Wine Film Fest — кинофестиваль о французском вине и виноделии. В программу вошли пять лент различных жанров. demonstrujut-onlajn-2f88710.jpg» alt=»Кино о вине: тематические фильмы Франции демонстрируют онлайн» />
Драматическая комедия «Возвращение в Бургундию< /strong>» режиссера Седрика Клапишарассказывает о трех наследниках, которые после смерти отца должны восстановить имение и вернуть родственным виноградникам былую славу. Одну из главных ролей играет звезда знаменитого фильма «Три метра над уровнем неба» Мария Вальверде.
О тонкостях винодельческого труда, а также путь, проходящий вино от лозы до бутылки, зрители узнают из документальной ленты «Душа вина» режиссера Мари-Анж Горбаневски.
В программу также вошла комедийная мелодрама «Осенняя сказка» — фильм-призер Венецианского кинофестиваля. Главная героиня ленты — 45-летняя винодельница, лучшая подруга которой пытается тайно подыскать ей мужа. Режиссер фильма — Эрик Ромер — один из самых выдающихся представителей «Новой волны» французского кино.
Драматический триллер «Будь моим сыном» — работа Жиля Леграна, известного как продюсер трогательной трилогии «Белль и Себастьян» о приключениях мальчика и собаки. Данная лента рассказывает о поисках достойного наследника владельцем престижного имения и виноградников. -franciyi-demonstrujut-onlajn-23dc478.jpg» alt=»Кино о вине: тематические фильмы Франции демонстрируют онлайн» />
Снят на трех континентах документальный фильм « Мондовино» исследует влияние глобализации на различные винодельческие регионы мира. Лента Джонатана Носиттера была номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и Премию «Сезар».
Бесплатный онлайн-фестиваль кино о вине Wine Film Fest продлится с 20 до 28 ноября на сайте winefilmfest.com.ua. Все фильмы фестиваля демонстрируются на французском языке с украинскими субтитрами и доступны для просмотра только на территории Украины.
Событие организовано UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Французским институтом в Украине.
В субботу столичным зрителям покажут спектакль независимого венгерского театра.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»