Киеву удалось за несколько месяцев обеспечить автомобилями ветеранов с инвалидностью, — Марина Хонда
В начале декабря киевские атовцы получили ключи от новеньких кроссоверов. Фото: Борис Корпусенко
Автомобили должно обеспечивать государство, однако оно не выполняет эту гарантию и потерявшие конечности защитниками годами стоят в очереди. Следовательно, столица взяла инициативу в свои руки.
Год назад городской Центр оказания помощи участникам боевых действий перешел в подчинение Департамента соцполитики КГГА, работу которого курирует собственно заместитель председателя Марина Хонда. После перехода начали поднимать важные для киевских атовцев вопросы. Среди приоритетных была и закупка специальных авто для защитников, потерявших на передовой конечности.
«Началось все по инициативе Виталия Кличко, чтобы мы нашли тех людей, которые потеряли концовки во время боевых действий. Относительно каждого проголосовали отдельное решение, и очень быстро, буквально за три или четыре месяца с прохождением комиссий, согласованием финансистами, с департаментом, мы снабдили их автомобилями, — рассказывает заместитель председателя КГГА Марина Хонда в интервью Укринформ. Она говорит, что ребята, которые потеряли конечности в боевых действиях, — это очень молодые мужчины, являются среди них 1988 года рождения. У них столько энергии и они готовы работать, но единственной потребностью для них является средство для передвижения.
«Мы пытались найти путь, который лучше им помочь реализовать себя. Возможность получить автомобиль для каждого из них — это возможность дополнительного заработка. У многих есть семьи, дети. В любом случае это та помощь, которая им нужна, это первое. Во-вторых, это средство передвижения», — замечает Марина Хонда. -avtomobiljami-veteraniv-znbspinvalidnistjunbsp-marina-honda-7534cc8.jpg» alt=»Киеву удалось за несколько месяцев обеспечить автомобилями ветеранов с инвалидностью, — Марина Хонда» />
Марина Хонда при вручении ключей защитникам
И уже 3 декабря Виталий Кличко вручил ключи от кроссоверов KIA Sportage ветеранам АТО. Авто закупили по городской программе «Забота. Навстречу киевлянам». Стоимость таких авто, в зависимости от комплектации, — около полумиллиона гривен.
Каждый автомобиль — индивидуальный и специально оборудованный для нужд отдельного владельца. После этого Виталий Кличко вручил ключи от машины сержанту 25-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» Дмитрию Котову, санинструктору 128-й горно-пехотной бригады Вадиму Свириденко, бойцу 30-й отдельной механизированной бригады. штурмового батальона «Айдар» Ильи Шувалову.
Виталий Кличко и Марина Хонда осмотрели все авто
Шестой автомобиль должен получить Герой Украины Владимир Жемчугов, который подорвался на , потерял обе кисти, зрение и почти год провел в плену боевиков. Впрочем, сейчас он находится на реабилитации в больнице в Германии. Так что машину для Жемчугова приехал забрать его собрат, «киборг» Руслан Боровик.
Кстати, бойцы, получившие тяжелые ранения на войне, а некоторые из них учились заново ходить на протезах, не потеряли ни силы духа, ни чувства юмора. Ребята постоянно шутили и делали селфи на фоне новеньких авто. Впрочем, машина для каждого из них — не роскошь, а действительно крайне необходимое средство передвижения.
Как писал «Вечерний Киев», члены семей погибших имеют также право на компенсацию стоимости стационарного лечения. Средства возместят, если они лечатся в ведомственных, государственных, коммунальных учреждениях здравоохранения на территории Украины.
В частности, деток участников АТО без очередей устроят в коммунальные детсады, для них предусмотрено льготное питание в школах и оздоровление в санаториях Украины.
Киев первым в Украине обеспечил выплату ежемесячного пособия нетрудоспособным родителям; женам или мужьям, которые являются лицами с инвалидностью 1,2 или 3 группы; совершеннолетним детям (имеющим статус лица с инвалидностью с детства) погибших участников АТО-киевлян, пленных и пропавших без вести. С середины августа прошлого года им выплачивают по около 5000 грн.
Получить подробную информацию о выплатах и нужных документах семьи могут в Киевском городском центре помощи участникам АТО по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36 и Крещатик, 25, с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00. Консультацию можно получить также по телефону: (044) 202-76-93, 0800300633 (бесплатно по Украине) или написав на e-mail: [email protected] или на Facebook- страницу Центра.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»