Киеву просят предоставить символический статус Европейской столицы культуры и мира 2022 года
Несмотря на войну в городе проходят культурные акции. Фото: Борис Корпусенко
Украинский институт официально обратился в Европейский Совет с просьбой предоставить Киеву символический статус Европейской столицы культуры и мира 2022 года. Институция присоединилась к призыву, который подписали более 2500 деятелей культуры, ученых, общественных активистов со всей Европы.
«Культурная столица Европы» — один из самых известных и успешных инструментов культурной политики ЕС, начатый в 1985 году для празднования культурного богатства и разнообразия Европы. Ежегодно Европейский Совет через открытый конкурс предоставляет этот статус 2-3 городам, которые в течение года внедряют широкую программу культурных событий, привлекают инвестиции, туристов и развивают культурную инфраструктуру.
«Поскольку Украина не является членом ЕС и только недавно подала заявку на вступление, до сих пор украинские города не могли претендовать на статус Культурной столицы Европы. В условиях войны этот символический жест может стать знаком солидарности со всеми украинцами, в частности культурными деятелями и институтами, и знаком поддержки территориального и культурного суверенитета Украины со стороны ЕС», — отметил генеральный директор Украинского института Владимир Шейко. /p>
Петиция о придании Киеву статуса Европейской столицы культуры и мира 2022 остается открытой для подписания на сайте сhange.org. Инициаторами петиции стали культурологи из Германии Соня Анне Ланг и Кристина Марион Якобсен. Сейчас она собрала уже более 2500 подписей с нужных 5000.
«Мы рассматриваем военное нападение российского правительства на Украину как наступление на свободу и демократию, искусство и культуру. На знак солидарности мы выступаем за наведение культурных мостов. На знак единства мы отдаем должное уважение гражданам Украины. На знак мира мы выступаем за диалог и защиту Украины и ее культуры. Мы просим Европейский Совет направить четкий и сильный сигнал против войны, определив Киев «Европейской столицей культуры и мира 2022 года», — говорится в описании петиции. Читайте также: цифровые писанки, посвященные непокоренным городам, помогут восстановить культурного наследия Украины
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»