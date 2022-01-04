Киеву нужно брать пример с гендерной политики Финляндии, Норвегии или Швеции, Марина Хонда
Заместитель председателя КГГА Марина Хонда
Тема гендерного равенства на государственной службе Украины до сих пор остается актуальной .
Несмотря на то, что почти 122 тыс. женщин работают в госструктурах, лишь небольшое количество занимает высокие руководящие должности.
В 2019 году Киевский городской совет поддержал Хартию равенства, проголосовало за это решение предыдущего созыва совета. Сейчас этот документ нуждается в системном внедрении, — считает заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Поскольку речь идет не только о количестве женщин и мужчин и не о политических правах женщин или мужчин. Там о том, что каждый человек, независимо от того — мужчина, женщина, мальчик, девочка, человек любого возраста — имеет право на самореализацию, на получение необходимых социальных и медицинских услуг. В конце концов — на доступность.
«Когда мы приступили к внедрению Хартии, то я с удивлением узнала, что некоторые страны внедряют ее уже 15-й год. То есть речь идет о постепенном внедрении многочисленных статей и норм. В тех европейских странах, где вопросам гендерного равенства, обеспечению прав и свобод человека уделяют больше внимания, — там общество является экономически развитым, а люди в нем более удовлетворены жизнью», — констатирует Марина Хонда в интервью Укринформу. Она подчеркивает: когда есть понимание индивидуальных потребностей человека, у тех, кто принимает решение, одни правильно закладываются средства, правильно идет планирование бюджета.
«Мы формируем Стратегию развития Киева, бюджет, программу социально-экономического развития — и в каждом таком документе, по большому счету, должен быть учтен гендерный аспект. Например, если это здравоохранение, то должно быть понятно, как болеют мужчины и женщины, в каком возрасте количество женщин начинает становиться больше. Соответственно должна планироваться закупка лекарств и тому подобное», — говорит она.
С ее слов, сейчас Верховная Рада рассматривает изменения в Бюджетный кодекс Украины, где гендерно ориентированное бюджетирование должно быть в обязательном порядке учтено, как элемент бюджета любой -какой общины. И надеется, что вскоре столица будет показывать пример другим гендерно ориентированному распределению бюджетных средств.
Что касается края, с которых нам сегодня следует брать пример, то Марина Хонда приводит пример прежде всего скандинавских стран и др.
«Австрия в этом контексте очень правильно движется, как на меня. Финляндия, конечно, Балтийские страны, Норвегия. Швеция показательна. Австрия, Швеция, Финляндия имеют настолько взвешенные, продуманные стандарты равенства, что ее результаты по экономике в них выше, по социальной защите и по общему ощущению населением удовольствия от жизни. Там, где среди управления компании или города выше процент женщин,— и результативность работы увеличивается. Не потому, что женщины лучше мужчин, нет. Просто, когда разные люди с разным подходом берутся за решение того или иного вопроса — коллаборация дает лучший результат», — замечает Марина Хонда.
Заместитель председателя КГГА во время этого интервью также говорила о развитии сети для лиц с инвалидностью и изменение отношения общества к домашнему насилию.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»