Киевводоканал запустил мобильное приложение
Заработал еще один дистанционный сервис.
Для удобства клиентов создали еще одно дистанционное обслуживание — мобильное приложение Киевводоканал Цифровой.
С его помощью можно в один клик оплатить услуги, передать показатели счетчика, заказывать опломбирование и поверку счетчиков. и отправить обращение по любым вопросам.
В настоящее время приложение работает в тестовом режиме.
Загрузить приложение для Android и IOS.
Потребителям, которые уже зарегистрированы в Личном кабинете, не нужно дополнительно регистрироваться в мобильном приложении, достаточно использовать те же параметры входа, и для Личного кабинета.
Напоминаем, что во избежание неправильных начислений необходимо регулярно передавать показатели ваших счетчиков. счетчиков не будут приниматься.
Передать показатели можно любым дистанционным способом:
— На сайте, нажав кнопку «передать показатели»;
—Через «Личный кабинет» Киевводоканала;
-С помощью приложений Viber и Telegram;
— По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-02-02 или УК «ЦКС» 247-40-40;
— Через мобильное приложение «Киевводоканал цифровой».
Важно ! Если вы оставили дом и не пользуетесь водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей «0», то есть те, что вы предоставляли в прошлый раз.
Кроме того, в «Киевводоканале» сообщают, что работники аварийно-ремонтных бригад готовы к вызову и в будние, и на праздники. Они прилагают максимум усилий, чтобы порывы и утечки не оставили жителей без водоснабжения в наиболее неожиданный момент. -mobilnij-dodatok-3343c79.jpg» alt=»Киевводоканал запустил мобильное приложение» />
Работники аварийно-ремонтных бригад ремонтируют трубопровод.Фото: Киевводоканал
Работники аварийно-ремонтных бригад ремонтируют трубопровод.Фото: Киевводоканал< специалисты ремонтируют трубопровод, поворачивая воду к одной из столичных многоэтажек. Добраться до поврежденного участка трубы было нелегко, пришлось привлекать спецтехнику и выполнять разрывание.
Напомним, в приложение Киев Цифровой вернулись уведомления от коммунальных служб. Киевляне снова могут получать уведомления о коммунальных работах в доме: свет, отопление, воду и газ.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»