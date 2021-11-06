Киевводоканал снизил давление в сетях нескольких районов из-за аварии
На Борщаговке ликвидируют масштабную аварию. Фото: Киевводоканал
На Большой Кольцевой дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети.
На Борщаговке 5 ноября с 12:00 продолжается устранение аварии на водопроводе по улице Большая. Аварийные бригады «Киевводоканала» работают в круглосуточном режиме над ликвидацией повреждения.
Чтобы обеспечить жителей столицы питьевой водой автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:
• ул. Зодчих, 60, 60-А;
• ул. Якуба Коласа, 14;
• бульв. Кольцова, 17;
• ул. Гната Юры, 1/11;
• ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
Также, по сообщению Киевводоканала, понижено давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-1, Теремки-1, Теремки-1 , Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный.
В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-84) или (0 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»