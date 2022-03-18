«Киевводоканал» просит передавать показатели и оплачивать абонплату независимо от места нахождения

magictr | 18.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Если вы не пользуетесь водой, подавать показатели нужно те же самые.

Во время войны не все физически могут передавать показатели и оплачивать услуги. Компания просит делать этих киевлян, кто имеет такую ​​возможность.

Для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотвода необходимо ежемесячно передавать показатели счетчиков.

Важно! Если вы оставили дом и не пользуетесь водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей «0», то есть те, что вы предоставляли в прошлый раз.

В компании обращают внимание, что оплачивать абонплату нужно ежемесячно независимо от того, пользовались ли вы услугами водоснабжения и водоотвода.

Во время войны все средства, уплачиваемые потребителями в составе абонплаты, тратятся на первоочередные потребности: материалов для устранения аварийных ситуаций, приобретения оборудования (цистерн, насосов) для создания резервных запасов питьевой воды, горюче-смазочных материалов для передвижения техники, оборудования для повышения безопасности и обороноспособности наших объектов, оплаты электроэнергии.

Без этих составляющих невозможно будет обеспечивать стабильное водоснабжение и водоотвод потребителей, особенно в военное время.

Если вам нужна корректировка начислений, напишите специалистам на электронную почту. го состояния предоставляет ключевые услуги жителям столицы, напомнил сегодня Виталий Кличко.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr