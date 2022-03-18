«Киевводоканал» просит передавать показатели и оплачивать абонплату независимо от места нахождения
Если вы не пользуетесь водой, подавать показатели нужно те же самые.
Во время войны не все физически могут передавать показатели и оплачивать услуги. Компания просит делать этих киевлян, кто имеет такую возможность.
Для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотвода необходимо ежемесячно передавать показатели счетчиков.
Важно! Если вы оставили дом и не пользуетесь водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей «0», то есть те, что вы предоставляли в прошлый раз.
В компании обращают внимание, что оплачивать абонплату нужно ежемесячно независимо от того, пользовались ли вы услугами водоснабжения и водоотвода.
Во время войны все средства, уплачиваемые потребителями в составе абонплаты, тратятся на первоочередные потребности: материалов для устранения аварийных ситуаций, приобретения оборудования (цистерн, насосов) для создания резервных запасов питьевой воды, горюче-смазочных материалов для передвижения техники, оборудования для повышения безопасности и обороноспособности наших объектов, оплаты электроэнергии.
Без этих составляющих невозможно будет обеспечивать стабильное водоснабжение и водоотвод потребителей, особенно в военное время.
Если вам нужна корректировка начислений, напишите специалистам на электронную почту. го состояния предоставляет ключевые услуги жителям столицы, напомнил сегодня Виталий Кличко.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»