Киевводоканал ликвидировал аварию, из-за которой едва текла холодная вода из кранов

magictr | 07.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Киевводоканал ликвидировал аварию, из-за которой едва текла холодная вода из кранов

Повреждение водопровода произошло на Борщаговке. Фото: Киевводоканал

Аварийные бригады «Киевводоканала», работавшие в круглосуточном режиме, ликвидировали повреждение водопроводной сети на Большой Кольцевой дороге.

В воскресенье, 7 ноября, в пять часов утра работники завершили сварочные работы. В настоящее время давление в сети на жилых массивах Никольская Борщаговка и Южная Борщаговка в норме.

На период выполнения работ давление в сетях Голосеевского и Соломенского районов не снижалось. В Киевводоканале сообщили, что осуществляют промывку водовода, во время которой пониженное давление воды будет оставаться в течение суток в городе Вишневое и деревне Софиевская Борщаговка.

Устранение аварии на водопроводе на Большой Кольцевой дороге продолжалось. Чтобы обеспечить жителей Борщаговки питьевой водой на улицах дежурили автоцистерны.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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