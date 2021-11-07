Киевводоканал ликвидировал аварию, из-за которой едва текла холодная вода из кранов
Повреждение водопровода произошло на Борщаговке. Фото: Киевводоканал
Аварийные бригады «Киевводоканала», работавшие в круглосуточном режиме, ликвидировали повреждение водопроводной сети на Большой Кольцевой дороге.
В воскресенье, 7 ноября, в пять часов утра работники завершили сварочные работы. В настоящее время давление в сети на жилых массивах Никольская Борщаговка и Южная Борщаговка в норме.
На период выполнения работ давление в сетях Голосеевского и Соломенского районов не снижалось. В Киевводоканале сообщили, что осуществляют промывку водовода, во время которой пониженное давление воды будет оставаться в течение суток в городе Вишневое и деревне Софиевская Борщаговка.
Устранение аварии на водопроводе на Большой Кольцевой дороге продолжалось. Чтобы обеспечить жителей Борщаговки питьевой водой на улицах дежурили автоцистерны.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»