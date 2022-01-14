Киевсовет защищает Беличанский лес от застройки
На протяжении 12 лет община борется за сохранение леса от посягательства застройщиков.
Киевсовет уже подал иск в суд и приостановил действие решения Бучанского районного совета , которая пыталась расширить границы поселка Коцюбинское за счет Беличанского леса, являющегося территорией столицы. Площадь леса составляет почти 6,5 тыс. га.
«Поселки сателлиты пытаются присвоить соседние с ними земли города Киева к своим территориям для того, чтобы в дальнейшем распоряжаться ими в пользу собственных интересов. В течение 12 лет местные жители борются за сохранение леса от посягательства застройщиков. Киевский городской совет выступает на защите интересов территориальной общины и вместе с активистами отстаивает территориальную целостность столицы. Беличанский лес является экологическим щитом столицы. Вместе должны сделать застройку этой зеленой зоны и вернуть в коммунальную собственность территориальной общины города Киева незаконно розданные земельные участки», — отметил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
Заместитель городского головы добавил, что сейчас продолжается голосование за Движение ЧЕСТНО , который соревнуется за премию ответственности Фонда семьи Богдана Гаврилишина по сохранению Беличанского леса.
Напомним, 9 сентября нынешнего года депутаты Бучанского районного совета во время сессии Киевского областного совета проголосовали по решению, согласно которому планируется увеличить границы села счет Голосеевского национального природного парка, являющегося прямым превышением предоставленных законом полномочий.
В ответ, депутаты Киевсовета направили обращение в Киевский областной совет, Офис генерального прокурора, НАБУ, Главное управление СБУ в Киеве и территориальное управление ДБР ситуации вокруг противоправного изъятия земель территориальной общины Киева и попытки внеправовым способом изменить границы города Киева.
Инна БИРЮКОВА, «Веч ерный Киев»