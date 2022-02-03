Киевсовет запустил процесс создания райсоветов в столице
Киевский городской совет. Фото: Борис Корпусенко
За такие решения сегодня, 3 февраля, на пленарном заседании Киевсовета проголосовало большинство депутатов Киевсовета.
После нескольких часов обсуждения Киевсовет принял решение, которые усовершенствуют систему управления районами столицы и позволят сохранить самоуправление в городе .
Да, депутаты рассмотрели несколько проектов решений, которые усовершенствуют систему управления районами.
Первый проект решения — о создании рабочей группы, которая до конца марта наработает полномочия будущих районных советов. Выборы депутатов этих советов должны состояться в октябре этого года.
Подготовительная группа будет нарабатывать предложения к проекту решений об образовании районных в Киеве советов, определении их численности и численности их аппарата, а также будет определять объем полномочий этих советов .
Также депутаты Киевсовета решили, что на переходный период — до выборов, самоуправляющиеся полномочия в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа. Киевсовет проголосовал и за создание таких подразделений.
Таким образом, Киевсовет проголосовал за восстановление в столице райсоветов. Их полномочия будут определяться до марта.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил создать районные советы и провести выборы 30 октября.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»