Киевсовет запустил процесс создания райсоветов в столице

magictr | 03.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевсовет запустил процесс создания райсоветов  столицы

Киевский городской совет. Фото: Борис Корпусенко

За такие решения сегодня, 3 февраля, на пленарном заседании Киевсовета проголосовало большинство депутатов Киевсовета.

После нескольких часов обсуждения Киевсовет принял решение, которые усовершенствуют систему управления районами столицы и позволят сохранить самоуправление в городе .

Да, депутаты рассмотрели несколько проектов решений, которые усовершенствуют систему управления районами.

Первый проект решения — о создании рабочей группы, которая до конца марта наработает полномочия будущих районных советов. Выборы депутатов этих советов должны состояться в октябре этого года.

Подготовительная группа будет нарабатывать предложения к проекту решений об образовании районных в Киеве советов, определении их численности и численности их аппарата, а также будет определять объем полномочий этих советов .

Также депутаты Киевсовета решили, что на переходный период — до выборов, самоуправляющиеся полномочия в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа. Киевсовет проголосовал и за создание таких подразделений.

Таким образом, Киевсовет проголосовал за восстановление в столице райсоветов. Их полномочия будут определяться до марта.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил создать районные советы и провести выборы 30 октября.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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