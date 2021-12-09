Киевсовет утвердил Программу экономического и социального развития города Киева на 2022 год
Программа, в частности, предусматривает строительство метро, стадионов, реконструкцию дорог, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, строительство и капитальные ремонты заведений образования, здравоохранения, культуры.
На сегодняшнем пленарном заседании, 9 декабря, городские депутаты рассмотрели и приняли проект Программы экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2022 года.
Программой на строительство, реконструкции и 1 млрд грн.
Об этом на пленарном заседании Киевского городского совета сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник. За принятие соответствующей Программы проголосовал 101 депутат Киевсовета.
«Исполнительный орган обработал более тысячи правок от бюджетной комиссии на общую сумму свыше 16 млрд грн. По результатам проработки общие объемы ассигнований на финансирование капитальных расходов в 2022 году составляют 13154,7 млн грн.
При формировании перечней объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта применялись ключевые подходы отбора. Это, в первую очередь, обеспечение ассигнованиями пусковых и переходных объектов с высокой степенью готовности, объектов, которые предполагается финансировать за счет ГФРР, объекты общественного бюджета»,— отметила Наталья Мельник.
Источниками формирования капитальных расходов на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта на 2022 год является бюджет развития, целевые фонды и субвенция на содержание и развитие автомобильных дорог. Кроме того, ожидаются другие субвенции из Государственного бюджета Украины.
Наибольший процент средств по отраслевому разделу получит транспорт, транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство — 52,6%, что составляет 6,9 млрд грн.
На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов дорожного фонда будет направлено 4,9 млрд грн.
В 2022 году продолжится строительство киевского метрополитена. Для этого Программой экономического и социального развития города Киева на следующий год предусматривается 824,9 млн грн.
На развитие парковочного пространства и велоинфраструктуры предусмотрено 119,4 млн грн. Кроме того, на модернизацию и расширение сетей наружного освещения улиц будет направлено 702,3 млн грн, на развитие системы рельсового транспорта— 124 млн грн.
На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства города Киева в 2022 году предусматривается выделение почти 3,3 млрд грн. Эти средства, в частности, будут направлены на реконструкцию и модернизацию жилищного фона и лифтового хозяйства — 1,4 млрд грн, внедрение энергоэффективных мероприятий в жилых домах по программе софинансирования 70×30 — 177 грн. На строительство парков, скверов и зон отдыха будет направлено 684,3 млн грн.
В десяти районах столицы в 2022 году по 1478 адресам будут проведены работы по капитальному ремонту жилищно-коммунального хозяйства. В частности, запланирован ремонт 807 жилых домов, проведение капитальных ремонтов асфальтового покрытия по 498 адресам, обустройство 79 игровых и спортивных площадок и 94 других объектов ЖКХ.
На строительство, реконструкции и капитальные ремонты учебных заведений предусмотрено 1 млрд 642 млнгрн. Эти средства будут направлены, в частности, на строительство трех школ на жилых массивах Позняки, Осокорки и Троещине, реконструкцию школ на ул. Путивльская, 35, ул. Маршала Рокоссовского, 5 и ул. Большой Китаевской, 85-В. Кроме того, будут проведены капитальные ремонты в 419 заведениях образования.
По Программе экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы на 2022 год средства в размере 481,8 млн грн предусмотрено на строительство ремонты заведений здравоохранения.
Чуть более 249 млн грн заложено на реконструкцию и капитальные ремонты учреждений культуры и содействие развитию креативных индустрий. На создание и обновление центров реабилитации и других учреждений социальной защиты населения будет направлено 199,5 млрд грн.
Также сегодня Киевсовет должен принять бюджет Киева на 2022 год.
Инна БИРЮКОВА , «Вечерний Киев»