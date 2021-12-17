Киевсовет утвердил городскую целевую программу «Столичная культура: 2022-2024 годы»
Фото: Борис Корпусенко
На реализацию Программы выделили значительно больше средств, чем в предыдущие годы.
Такое решение сегодня, 16 декабря, приняли городские депутаты на пленарном заседании сессии Киевсовета. Его поддержали 85 депутатов.
Программу разработали с целью сохранения и развития учреждений культуры, возрождения духовных традиций, повышения доступности и расширения спектра культурных услуг для разных категорий населения, поддержки разнообразия творческой деятельности и креативных индустрий в столице, а также содействие успешной интеграции в мировое межкультурное пространство.
«Одной из главных задач программы является становление Киева как культурной европейской столицы. В городе должны проходить разнообразные, привлекательные и неповторимые события культуры, основанные на доступности, инклюзивности и креативном подходе.
Киев является культурным центром для туристов и местных жителей, поэтому особое значение в новой программе приобретает привлечение территориальной общины», — отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.
Общий объем финансирования программы на три года составляет 5,4 млрд грн. Из них 4,3 млрд грн— расходы из городского бюджета. Это на 1,6 млрд грн превышает объем финансирования на программу предыдущих лет.
«Было внесено предложение оптимизировать структуру программы и определены три основные подпрограммы. На первую из них — «Киев» — город сохранения традиционной культуры», из городского бюджета выделяется 3,65 млрд грн. Она включает в себя проведение крупных культурных событий, акций, форумов, конкурсов и других мероприятий. На подпрограммы „Киев — город креативных индустрий и культурных инноваций“ из городского бюджета выделяется 638,2 млн грн и „Киев — город толерантности и сплоченности“ — 55,7 млн грн», — добавила >
Также при Киевсовете создадут молодежный совет. Это будет консультативно-совещательный орган, который будет привлекать молодежь к формированию городской политики и будет обеспечивать реализацию инициатив молодых киевлян.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»