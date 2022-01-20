Киевсовет выступил против политического преследования Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Борис Корпусенко
Соответствующее обращение городские депутаты направили в Верховную Раду, Президента Украины и Офис Генерального прокурора.
Депутаты Киевсовета на сегодняшнем пленарном заседании, 20 января, приняли проект решения «Об обращении Киевского городского совета председателей депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины, Президента Украины и Офиса Генерального прокурора о недопущении осуществления политического преследования лидера оппозиции, пятого Президента Украины».
Вокруг этого проекта решение в сессионном зале в течение нескольких часов проходила дискуссия фактически между двумя фракциями в Киевсовете — «Европейская солидарность» и «Слуга народа».
На сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
Первые убеждали депутатов голосовать «за» поддержку обращения, другие — «против». На помощь обеим сторонам пришли депутаты Верховной Рады, присутствовавшие на пленарном заседании Киевсовета.
«Это пример борьбы не за Порошенко, а борьбы за верховенство права. Если можно без всякого доказательства так поступать с пятым Президентом Украины, то, тем более, так можно будет поступить с каждым украинцем»,— подчеркнул народный депутат Алексей Гончаренко (Европейская солидарность).
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На заседании Киевсовета присутствовали народные депутаты. Фото: Борис Корпусенко
«Все равны перед Законом, но кто-то стремится быть ровнее. Из-за этого сегодняшняя сессия Киевсовета фактически превратилась в политический фарс»,— убеждена народная депутат Леся Забуранная (Слуга народа).
В конце концов Киевсовет высказал свою четкую позицию против политических преследований пятого Президента и поддержал обращение.
Одобрение решения депутаты встретили овациями. Фото: Борис Корпусенко
«За» проголосовали 62 депутаты.
Также сегодня Киевсовет принял целевую программу «Защитник Киева» на 2022–2024 года».
Вчера Печерский райсуд Киева избрал мера пресечения пятому президенту Петру Порошенко — личное обязательство. Отметим, что следователи ДБР настаивали на аресте с возможностью внести залог в виде миллиарда гривен. Однако суд не принял на позицию обвинения.
В понедельник, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину после зарубежного турне. В аэропорту «Жуляны» его встретили тысячи украинцев, приехавших поддержать бывшего главу государства, которого хотели арестовать сразу после прилета в Украину.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»
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