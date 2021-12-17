Киевсовет «воюет» в судах против захвата столичных земель, которые развиваются события magictr | 17.12.2021 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Светлана Белан (краевед, журналист): Почему «свободовцы» признают сотрудничество с «Опоблоком» на Киевщине Комментариев нет | Сен 26, 2018 Правительство России предложило ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Комментариев нет | Окт 19, 2021 Вплотную к санатория в Ворзеле могут построить асфальтовый завод (ФОТО) Комментариев нет | Фев 4, 2018 В выходные в столице горели склад и четыре машины Комментариев нет | Ноя 29, 2021 Об авторе magictr