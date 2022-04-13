«Киевсовет во время войны стал одной большой фракцией»,— интервью с главой фракции «Голос»
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Владимир Бондаренко, Виталий Кличко, Григорий Маленко. Фото: из архива депутата
Председатель фракции «Голос» в Киевсовете Григорий Маленко рассказал о работе депутатов в военное время, высказал свое мнение по поводу переговоров с РФ и рассказал о своем вкладе в будущую победу.
Депутат Киевсовета, глава фракции «Голос» в Киевсовете Григорий Маленко— волонтер, резервист Теробороны Киева. С первых дней войны он помогает батальонам ТрО, а также киевлянам. -odniyeju-velikoju-frakciyejunbsp-intervju-znbspgolovoju-frakciyi-golos-30b1036.jpg» alt=»«Киевсовет во время войны стал одной большой фракцией», —интервью с " />
Григорий Маленко. Фото: из архива депутата
ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
—Григорий Сергеевич, как вы восприняли известие о начале войны и какими были ваши первые действия?
—Для меня и моей семьи известием о начале войны стали взрывы со стороны Борисполя и звуки пролетающих ракет. Понимание начавшейся полномасштабной войны пришло довольно быстро.
Утром 24-го февраля я написал в Фейсбуке, что паника – именно то, чего хочет враг, что это – наш город, наша страна и мы победим! Словом, делал все возможное, чтобы успокоить людей. Ведь главным тогда было — остановить панические настроения, настроить киевлян на конструктив и действие в пользу города и страны.
Но не стоило недооценивать и опасность. Уже 25-го утром в соседнюю с моим домом многоэтажку на улице Кошица попала ракета, также неподалеку упал сбитый беспилотник врага. Поэтому я решил отправить жену с двумя маленькими детьми в безопасное место, а сам остался.
Мы с семьей это обсуждали еще до начала войны. Конечно, это был план «Б» и тогда он считался маловероятным… Уже днем 25-го, когда в Киеве на Оболони появились первые российские БМП, мы с друзьями и другими активными киевлянами получили оружие для обороны города.
< Первые дни были самыми сложными. Мы готовились к защите города и координировали свои действия круглосуточно. Ведь ситуация в столице тогда была очень непредсказуемой.
Григорий Маленко — доставка резиногруза. Фото: из архива депутата
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТРО И ПОМОЩЬ КИЯНАМ
< strong>— Вы как-то взаимодействовали с Теробороной или планировали к ней приобщиться? Когда я впервые обратился к Теробороне (кажется, это было 26 февраля) , то мест там уже не было, тем более для человека без адекватного военного опыта. киевляне активно приобщались к обороне города, поэтому людей хватало. Уверен, что готовность горожан защищать свой город сыграла огромную роль. Ведь обороноспособность Киева увеличивалась каждый день.
Даже когда в начале марта я уже подписывал контракт добровольца ТрО, очередь желающих попасть в Тероборону была длинной. Сегодня фактически я в резерве, нахожусь в постоянной коммуникации и сотрудничестве с батальонами ТРО.
— В чем заключается такое сотрудничество?
—С второй недели войны всячески помогаю батальонам ТрО из разных районов столицы.
В первую очередь это поставка всего необходимого для бойцов. Начиная от павербанков, телефонов, дополнительных сим-карт и заканчивая лекарствами и амуницией.
Кстати, за предоставление средств связи и сопутствующих приборов хочу поблагодарить операторов «Киевстар» и «Водафон». Они быстро отреагировали на запросы и включились в помощь.
—Чем, в основном, занимаетесь сейчас, после освобождения Киева?
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— Вместе с командой все больше занимаемся гуманитарным направлением на Левом берегу Киева, в частности, в родном Дарницком районе.
Мы расширили деятельность нашего Фонда «Дарничане», который я с друзьями основал еще 2017 года для помощи нуждающимся киевлянам.
Сейчас таких людей стало значительно больше. В первую очередь речь идет о пожилых людях и людях с инвалидностью, детях, оставшихся без родителей, беременных женщин, новорожденных.
Мы закупаем и поставляем нашим подопечным то, в чем они действительно и постоянно нуждаются: еду и питьевую воду, хозяйственные товары, лекарства.
К нам присоединяются все больше волонтеров, которые предоставляют необходимые продукты или товары и помогают все это адресно развозить.
Григорий Маленко и депутат Киевсовета Вадим Васильчук. Фото: из архива депутата
О МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ ЗРФ
— Каково ваше мнение по поводу переговоров с РФ? Удастся ли заключить мирное соглашение?
—Не хочу прибегать к двум наиболее банальным фразам относительно мира с…
Первая— о стоимости бумажки, на которой подписано любое соглашение с россией. Вторая — о месте компромисса с террористами, желающими видеть нас мертвыми.
Я уверен, что мирное соглашение может быть только вследствие сильной позиции Украины и наших союзников. Россия понимает только силу и ничего больше. Только наша сила, в первую очередь военная, это путь к миру. И я очень рад, что Президент Украины и политическое руководство государства демонстрируют в этом понимании. -vijni-stala-odniyeju-velikoju-frakciyejunbsp-intervju-znbspgolovoju-frakciyi-golos-d2c6b6d.jpg» alt=»«Киевсовет во время войны стал одной большой фракцией», — ;Голос»» />
Григорий Маленко. Фото: из архива депутата
СЕССИИ КИЕВРАДЫ
— Как сейчас проходят сессии Киевсовета? Трудно ли собрать депутатов?
— Сессии проходят, как никогда раньше — без политических разногласий и максимально конструктивно для решения конкретных и важных вопросов жизни города и киевлян . Так и должно быть в условиях военного времени. Большинство депутатов Киевсовета постоянно находятся в городе, а те, кто вне него — также работают на обеспечение обороны Киева и киевлян.
Проблемы с тем, чтобы собрать депутатов на сессию, не возникает. Напротив, все объединились, фактически Киевсовет стал одной большой фракцией. Война объединила бывших ожесточенных оппонентов, потому что враг сейчас у нас всех один — русский фашизм. Сейчас каждое слово депутатской присяги приобрело новые смыслы и глубины. Все чувствуют невероятное единство и ответственность!
Григорий Маленко с коллегами-депутатами. Фото: из архива депутата
ЖЕНЩИНЫ ФРАКЦИИ «ГОЛОС» ПРИ ВОЙНЕ
—Чем занимаются депутаты вашей фракции?
— Зоя Ярош в Киеве, работает с обращениями граждан и координирует получение гуманитарной помощи от зарубежных партнеров. Также занимается направлением обращений в международные органы и юридические сообщества по прекращению сотрудничества с Россией и ее организациями.
Алина Михайлова непосредственно задействована в военных действиях и вместе отдельной штурмовой ротой ДУК ПС успешно выполняет боевые задачи. О своей деятельности она активно, насколько это возможно, рассказывает в соцсетях.
Григорий Маленко. Фото: из архива депутата
ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И БЮДЖЕТ
— На последней сессии Киевсовет принял решение о поддержке столичного бизнеса. Как считаете, насколько такие решения помогут ему выжить?
Мы приняли необходимые решения по льготам, облегчающим работу столичного бизнеса. Это — и освобождение от оплаты за аренду коммунального имущества, и уменьшение платы по договорам до символической одной гривны для передвижной торговли. В сложных условиях военного положения экономика должна работать.
Конечно, только наших местных решений для поддержки бизнеса недостаточно. Лично я очень рассчитываю на адекватную государственную политику по поддержке экономики. Сейчас пора для тотальной либерализации и дерегуляции для стимулирования экономической жизни.
— По вашему мнению, в ситуации, когда бизнесу предоставили большие льготы, сможет ли выдержать городской бюджет, чтобы сохранить социальные гарантии для киевлян?
— Мы рассчитываем, что объем льгот, предоставляемых городом, компенсируется поступлениями от НДФЛ и налогообложением бизнеса, который будет работать. Действительно, в этом вопросе очень важен баланс. Будем постоянно анализировать текущую ситуацию и в случае необходимости быстро корректировать.
Григорий Маленко. Фото: из архива депутата
ПЛАНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
— планами после победы.
— Во-первых, хочу больше проводить времени с семьей и детьми. Во-вторых, нужно восстановить все, что разрушили россияне, и реализовать проекты, запланированные еще до войны.
В частности, в этом году мы планировали строительство первой очереди парка Серебряный Кол . Обязательно должны его закончить, но название должно быть другим. Например, парк Победы над россией, или Парк Героев Украины… Будем решать это вместе с обществом. Словом, впереди много новых вызовов и работы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»