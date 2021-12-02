Киевсовет требует усилить государственный контроль за отпуском опасных лекарств
Государство должно усилить контроль за оборотом наркосодержащих лекарств. Фото: Борис Корпусенко
Киевсовет обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины по разработке и принятию необходимых законодательных изменений для усиления государственного контроля в сфере обращения наркотических лекарственных средств.
Такое обращение сегодня, 02 декабря, приняли городские депутаты на сессии Киевсовета.
Необходимость принятия обращения вызвана тем, что в Киеве резко увеличилось количество людей, употребляющих лекарственные средства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества.
«Есть основания считать, что некоторые недобросовестные врачи выписывают рецепты ф-3 на получение наркосодержащих лекарств за денежное вознаграждение в форме оплаты за прием врача, без установления соответствующего диагноза пациент» , — рассказал депутат Киевсовета (УДАР) Дмитрий Белоцерковец.
Ситуация с незаконным оборотом наркотических веществ возникла прежде всего вследствие пробелов в действующему законодательству.
«В связи с отсутствием механизма, который дает реальную возможность врачу убедиться, что пациент не получает аналогичное лечение в другом учреждении здравоохранения, одно и то же лицо имеет возможность «лечиться» одновременно у нескольких врачей — наркологов и получать в них рецепты ф-3 на получение метадона.
В результате такой деятельности наносится значительный вред здоровью больных, а также возникает избыток наркотических и психотропных веществ, которые они незаконно продают. Это приводит к распространению наркомании в Киеве и Украине в целом, а также к повышению уровня незаконного оборота наркотических средств, которое несет прямую угрозу здоровью территориальной общины», — подчеркнула депутат Киевсовета. Олеся Зубрицкая.
Депутат добавила, что Киевский городской совет в своем обращении требует срочно принять меры по усилению государственного контроля в сфере обращения наркотических лекарственных средств.
Это, в частности:
- утверждение Стратегии государственной политики по обороту наркотиков до 2030 года и соответствующий план ее реализации;
- утверждение объема квот на 2022 год по наркотическим средствам и психотропным веществам с учетом потребностей государства;
- обеспечение внедрения с 1 апреля 2022 года электронного рецепта врача для приобретения в аптечных учреждениях наркосодержащих лекарственных средств, наработки и внедрения МЗ эффективного механизма, который позволит врачам реализовать обязанность по необходимости перед включением лица в лечение с использованием метода получает указанное лечение в другом учреждении здравоохранения;
- проведение проверки Минздрава и Госслужбой учреждений здравоохранения и физических лиц-предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на проведение в Киеве хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности наркология и/или оборота наркотических средств на предмет соблюдения ими лицензионных условий, отраслевых стандартов здравоохранения и правил выписки рецептов на подконтрольные лекарственные средства;
- подготовка изменений к законодательству по урегулированию вопроса наличия во всех аптечных заведениях базового ассортимента подконтрольных лекарственных средств, что обеспечит доступность населения к лекарственным средствам в широкой сети розничных медицинских учреждений, а также снимет нагрузку на 2% аптечных заведений, которые получили
Справка. С 2018 года по 2020 годы в Киеве произошло резкое увеличение (в четыре раза или на 315%) объема заказанных частными учреждениями здравоохранения и частно практикующими врачами-наркологами и психотерапевтами. назначение лекарственного средства метадона наркозависимым лицам. Так, количество отпущенных рецептурных бланков ф-3 в Киеве возросло от 184 425 шт. в 2018 году до 550 398шт. в 2020 году. За 9 месяцев 2021 года количество отпущенных специальных рецептурных бланков ф-3 составляет уже 458925шт.
Также на сегодняшнем пленарном заседании Киевсовет принял решение о создании в столице новых органов самоорганизации населения>
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»