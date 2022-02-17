Киевсовет призвал парламентариев помочь общинам повысить обороноспособность
Тренировка 112 Отдельной Бригады территориальной обороны города Киева. Фото: Фейсбук
Сегодня, 17 февраля, Киевсовет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно недопустимости снижения уровня обороноспособности территориальных общин и надлежащего обеспечения готовности граждан к национальному сопротивлению.
Из государственного бюджета Украины необходимо выделить дополнительные ассигнования для обеспечения выполнения требований Закона Украины «Об основах национального сопротивления».
«В условиях роста внешней угрозы существует острая потребность в эффективном формировании уровня обороноспособности общин. Для полноценной системы территориальной обороны на местном уровне должно быть надлежащее техническое и материальное обеспечение. Мы призываем парламентариев консолидировать силы и увеличить финансирование на укрепление обороноспособности государства. Необходимо уменьшить социальное напряжение и предоставить дополнительные гарантии для безопасности территориального общества города Киева»,— отметил депутат Киевсовета Вадим Сторожук.
Обращение поддержали 76 депутатов Киевсовета.
Напомним, в Киевском городском совете одобрили городскую целевую программу «Защитник Киева» на 2022-2024 годы, которая предусматривает выделение более 110 млн грн на укрепление обороноспособности Киева.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»