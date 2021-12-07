Киевсовет поддержал изменения к городской целевой программе «Содействие развитию гражданского общества в г. Киеве»
Vcentri Hub на Оболони. Фото: Борис Корпусенко
Такое решение приняли городские депутаты сегодня, 07 декабря, на внеочередном пленарном заседании Киевсовета. Новая редакция программы содержит поиск новых моделей коммуникации городской власти и общественности.
Депутаты Киевсовета утвердили изменения к городской целевой программе «Содействие развитию гражданского общества в г. Киеве на 2020-2022 гг.» и продлили срок действия программы до 2024 года.
Исполнителем программы является Департамент общественных коммуникаций КГГА.
«Сегодня взаимодействие власти и общества требует учета современных тенденций развития гражданского общества. Поэтому новая редакция программы содержит поиск новых моделей коммуникации городских властей и общественных объединений, совершенствование специальных инструментов и механизмов для осуществления соответствующей коммуникации», — подчеркнул директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.< /p>
Кроме этого, депутаты проголосовали за продление срока программы для обеспечения эффективных процедур участия общественности при формировании и реализации городской политики в направлении развития гражданского общества, что требует долгосрочного и системного исполнения.
Это также создаст дополнительные возможности для расширения спектра эффективных процедур участия общественности во время инклюзивного и партисипативного принятия управленческих решений на всех уровнях.
В целом реализация программы предусматривает:
- модернизацию и развитие открытых общественных пространств Vcentri Hub;
- организацию и проведение публичных консультаций по наименованию и переименованию объектов городского подчинения путем проведения встреч с представителями общины, установления информационных конструкций с разъяснениями об основаниях для переименования объекта, установления палаток для сбора предложений от жильцов по нуждам в переименовании, с' выяснение их отношения к соответствующему проекту;
- проведение публичных консультаций и привлечение профессиональных медиаторов и фасилитаторов;
- модернизацию вебпортала «Платформа институтов гражданского общества города Киева».
Также сегодня, 07 декабря, депутаты поддержали решение о местном внешнем заимствовании в специальный фонд городского бюджета (бюджета развития) в форме заключения кредитного договора с Европейским инвестиционным банком.
Привлеченные средства направят на приобретение городского электрического для коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс».
Ин на БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»