Киевсовет перешел на особый режим работы: итоги внеочередной сессии
Начинается пленарное заседание. Фото: прессслужба Виталия Кличко
На сегодняшнем пленарном заседании, 23 февраля, городские депутаты приняли стратегические решения.
На сегодняшнем, 23 февраля, внеочередном пленарном заседании сессии Киевсовета городские депутаты утвердили. p>
Антону Сидорову было 35 лет. Фото: Генштаб ВСУ
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Но прежде на начале сессии депутаты почтили минутой молчания память погибшего 19 февраля в результате обстрела на Донбассе киевлянина капитана Антона Сидорова. Он с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства.
«Без отца остались трое дочерей, самой молодой из которых — только полгода. Антон Сидоров был профессиональным военнослужащим и творческим человеком. Многие знают его песню, посвященную погибшим воинам, «Спейте, братья мои». Мы сделаем все, чтобы поддержать семью погибшего, детей, оставшихся сиротами»,— подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.
Киевсовет сегодня рассмотрел лишь несколько решений. Они исключительно касаются оперативного обеспечения системы территориальной обороны столицы и гражданской защиты населения.
Исходя из чрезвычайной важности решений, столичный мэр Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета их принять. И консолидироваться, забыв о «партийных цветах».
«Этого от нас требует ситуация в столице и государстве — угроза дальнейшей агрессии России, которая фактически объявила Украине войну. И я призываю всех депутатов сконцентрироваться, сплотиться, забыть о политических цветах. Цвет у нас всех сегодня один — сине-желтый! И цель одна — защитить наш город и наше государство!» — подчеркнул Виталий Кличко. Поэтому сегодня на сессии Киевсовет объединился в единую фракцию — фракцию Украины.
«В этом зале должна быть единственная фракция — фракция Украины. Фракция Киева, фракция защиты и фракция обороны»,— отметил заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
И, действительно , сегодня городские депутаты работали, как никогда, слаженно. -pozachergovoyi-sesiyi-8bb6537.jpg» alt=»Киевсовет перешел на особый режим работы: итоги внеочередной сессии» />
На сессии Киевсовета. Фото: прессслужба Виталия Кличко
ОБ АРЕНДЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ТЕРОБОРОНЫ
Одно из важных решений, принятых Киевсоветом, касается помещений коммунальной собственности.
Теперь, при необходимости, они будут переданы в аренду Департамента муниципальной безопасности КГГА без проведения аукциона. Это— для размещения на территории города Киева Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Приобретение учебно-материальной базы, оборудования, товаров и услуг, необходимых для функционирования на территории города Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по необходимости может осуществлять Департамент муниципальной безопасности КГГА за счет средств из бюджета города Киева.
Проходит голосование. Фото: прессслужба Виталия Кличко
КАК РАБОТАЕТ КИЕВРАДА
Депутатский корпус поддержал установку особой процедуры подготовки и рассмотрения неотложных проектов решений, касающихся безопасности, обороны и сохранения территориальной целостности.
Итак, решения, направленные на реализацию или финансирование мер и задач, предусмотренных Кодексом гражданской защиты Украины, законами Украины «Об обороне», «Об основах национального сопротивления», «О национальной безопасности Украины», «О Вооруженных Силах Украины», «О воинскую обязанность и военную службу», «О правовом режиме чрезвычайного положения» будут рассматриваться безотлагательно по особой процедуре на отдельном пленарном заседании.
Киевский городской совет. Фото: прессслужба Виталия Кличко
«В чрезвычайных ситуациях депутатский корпус должен действовать в сжатые сроки с целью своевременного и оперативного реагирования на возможные угрозы или ликвидацию их последствий. Поэтому проекты решений по безопасности и обороне Киева будут рассматриваться безотлагательно по особой процедуре, на которую не распространяются некоторые нормы Бюджетного регламента и Регламента Киевского городского совета», — отметил заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Итак, сегодня внеочередная сессия не закончила свою работу, в заседании только объявили перерыв.
Другие пленарные заседания, где будут рассматривать вопросы жизнедеятельности города, которые не нуждаются в суперсрочном решении, будут проходить в обычном режиме
.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»