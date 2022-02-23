Киевсовет перешел на особый режим работы: итоги внеочередной сессии

magictr | 24.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевсовет ;особый режим работы: итоги внеочередной сессии

Начинается пленарное заседание. Фото: прессслужба Виталия Кличко

На сегодняшнем пленарном заседании, 23 февраля, городские депутаты приняли стратегические решения.

На сегодняшнем, 23 февраля, внеочередном пленарном заседании сессии Киевсовета городские депутаты утвердили. p>

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Антону Сидорову было 35 лет. Фото: Генштаб ВСУ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Но прежде на начале сессии депутаты почтили минутой молчания память погибшего 19 февраля в результате обстрела на Донбассе киевлянина капитана Антона Сидорова. Он с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства.

«Без отца остались трое дочерей, самой молодой из которых — только полгода. Антон Сидоров был профессиональным военнослужащим и творческим человеком. Многие знают его песню, посвященную погибшим воинам, «Спейте, братья мои». Мы сделаем все, чтобы поддержать семью погибшего, детей, оставшихся сиротами»,— подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Киевсовет перешел на&особый режим работы: итоги внеочередной сессии мэр Виталий Кличко. Фото: прессслужба Виталия Кличко <h3><strong>В КИЕВРАДЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ НОВАЯ БОЛЬШАЯ ФРАКЦИЯ</strong></h3> <p style=Киевсовет сегодня рассмотрел лишь несколько решений. Они исключительно касаются оперативного обеспечения системы территориальной обороны столицы и гражданской защиты населения.

Исходя из чрезвычайной важности решений, столичный мэр Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета их принять. И консолидироваться, забыв о «партийных цветах».

«Этого от нас требует ситуация в столице и государстве — угроза дальнейшей агрессии России, которая фактически объявила Украине войну. И я призываю всех депутатов сконцентрироваться, сплотиться, забыть о политических цветах. Цвет у нас всех сегодня один — сине-желтый! И цель одна — защитить наш город и наше государство!» — подчеркнул Виталий Кличко. Поэтому сегодня на сессии Киевсовет объединился в единую фракцию — фракцию Украины.

«В этом зале должна быть единственная фракция — фракция Украины. Фракция Киева, фракция защиты и фракция обороны»,— отметил заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

И, действительно , сегодня городские депутаты работали, как никогда, слаженно. -pozachergovoyi-sesiyi-8bb6537.jpg» alt=»Киевсовет перешел на особый режим работы: итоги внеочередной сессии» />

На сессии Киевсовета. Фото: прессслужба Виталия Кличко

ОБ АРЕНДЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ТЕРОБОРОНЫ

Одно из важных решений, принятых Киевсоветом, касается помещений коммунальной собственности.

Теперь, при необходимости, они будут переданы в аренду Департамента муниципальной безопасности КГГА без проведения аукциона. Это— для размещения на территории города Киева Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Приобретение учебно-материальной базы, оборудования, товаров и услуг, необходимых для функционирования на территории города Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по необходимости может осуществлять Департамент муниципальной безопасности КГГА за счет средств из бюджета города Киева.

Киевсовет перешел работы: итоги внеочередной сессии

Проходит голосование. Фото: прессслужба Виталия Кличко

КАК РАБОТАЕТ КИЕВРАДА

Депутатский корпус поддержал установку особой процедуры подготовки и рассмотрения неотложных проектов решений, касающихся безопасности, обороны и сохранения территориальной целостности.

Итак, решения, направленные на реализацию или финансирование мер и задач, предусмотренных Кодексом гражданской защиты Украины, законами Украины «Об обороне», «Об основах национального сопротивления», «О национальной безопасности Украины», «О Вооруженных Силах Украины», «О воинскую обязанность и военную службу», «О правовом режиме чрезвычайного положения» будут рассматриваться безотлагательно по особой процедуре на отдельном пленарном заседании.

Киевсовет перешел на& работы: итоги внеочередной сессии

Киевский городской совет. Фото: прессслужба Виталия Кличко

«В чрезвычайных ситуациях депутатский корпус должен действовать в сжатые сроки с целью своевременного и оперативного реагирования на возможные угрозы или ликвидацию их последствий. Поэтому проекты решений по безопасности и обороне Киева будут рассматриваться безотлагательно по особой процедуре, на которую не распространяются некоторые нормы Бюджетного регламента и Регламента Киевского городского совета», — отметил заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Итак, сегодня внеочередная сессия не закончила свою работу, в заседании только объявили перерыв.

Другие пленарные заседания, где будут рассматривать вопросы жизнедеятельности города, которые не нуждаются в суперсрочном решении, будут проходить в обычном режиме

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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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