Киевсовет определил льготы для бизнеса на период военного положения: кто их получит
На сессии Киевсовета. Фото: Киевсовет
На сегодняшней сессии городские депутаты установили дополнительные социальные гарантии для субъектов хозяйствования.
В Киевском городском совете урегулировали вопросы комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время действия военного положения.
Такое решение было принято сегодня, 30 марта, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва большинством депутатов.
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По словам заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в условиях военного положения необходимо установить дополнительные социальные гарантии для субъектов хозяйствования с целью продления их деятельности, сохранения заработных плат работникам и поддержки жизнедеятельности города Киева.
< p style="text-align:justify;">«В военное время мы оказываем поддержку субъектам хозяйствования с целью стабилизации их деятельности. Следовательно, полностью освобождаем или уменьшаем размер арендной платы за коммунальное имущество, парковку транспортных средств, размещение наружной рекламы. Необходимо сделать невозможным банкротство киевских предприятий и организаций, сохранить рабочие места и предоставить дополнительные социальные гарантии для людей. Нельзя допустить остановки бизнеса, поскольку это приведет к экономическому краху и гуманитарному кризису»,— отметил Владимир Бондаренко.
В период военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2102-IX:
- работающий бизнес освобожден от арендной платы за имущество территориального общества города Киева. Если арендатор не может использовать имущество в связи с повреждением в результате боевых действий, плата за него будет составлять 1 гривну;
- плата по договорам о размещении работающих средств передвижной мелкорозничной торговой сети, заключенных КП «Городской магазин», будет составлять 1 гривну, а размер долевого участия — 50%;
- работающие заведения общественного питания в случае установки летних площадок будут платить 1 гривну; /li>
- рекламисты освобождаются от платы по праву временного пользования местами для размещения средств наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной собственности, на площадях, где они не размещают коммерческую рекламу;
- владельцы и пользователи транспортных средств освобождаются от оплаты за услуги по пользованию отведенными площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых КП «Киевтранспарксервис»;
- в сфере предоставления коммунальных услуг Киевский городской совет рекомендует производителям или предоставлятелям коммунальных услуг принимать решения относительно предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (кроме тех, которые финансируются за счет Государственного бюджета Украины или бюджета города Киева), которые привлечены к программам и мерам в сферах национального сопротивления, обороны, обеспечения общественного порядка, правопорядка и общественной безопасности, здравоохранения и медицинского обеспечения, обеспечения продовольственной безопасности не осуществлять начисления и взыскания штрафов, инфляционных начислений, процентов годовых на задолженность, образованную за несвоевременное или неполное . А также не прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты или уплаты не в полном объеме.
Как сообщал «Вечерний Киев», также в Киеве будут оказывать помощь пострадавшим от последствий вооруженной агрессии россии.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»< /p>