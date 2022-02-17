Киевсовет обратился в органы центральной власти с требованием улучшить финансирование медицины столицы
Киевляне должны получать качественную медицинскую помощь. Фото: архив «Вечернего Киева»
По этому поводу на сегодняшней сессии, 17 февраля, городские депутаты обратились в Верховный Совет Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины и Национальную службу здоровья Украины.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «О некоторых вопросах оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения», с января 2022 года размер месячной базовой заработной платы медицинских работников должен составлять: врачам от 20 тыс. грн, средним медицинским работникам — в 3 размере ,5 тыс. грн.
Пока объема финансирования программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения и размера установленных тарифов не хватает не только для обеспечения задекларированного повышения базового уровня зарплат медицинских работников, а на необходимый объем медицинских услуг и закупку лекарственных средств.
«Поэтому руководители заведений здравоохранения вынуждены выбирать между выплатой заработной платы и закупкой лекарственных средств, которые необходимы для предоставления полноценной медицинской помощи. Мы заботимся о медиках и требуем обеспечения дифференциации в оплате труда, поскольку социальная защита, материальная стабильность и благосостояние населения являются в приоритете работы Киевского городского совета»,— отметила депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и Марина Порошенко.
Депутат добавила, что необходимо увеличить финансирование программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2022 году на размер не менее 5% валового внутреннего продукта Украины.
Также очень важным решение на сегодняшней сессии стало утверждение положения о новообразованных департаментах районов города Киева, которые будут структурными подразделениями Киевской городской государственной администрации .
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»