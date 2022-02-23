Киевсовет объединился в единую фракцию — фракцию Украины
Владимир Бондаренко. Фото: Киевсовет
Об этом сообщил заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко во время пленарного заседания II сессии Киевского городского совета IX созыва.
Единое, что Украина сегодня отделяет от Мордора, — украинская армия. Единственное, что отделяет Европу от Мордора, — Украина. И нас продолжат испытывать на мощь, на нервы, на эмоции. Толкать на необдуманные шаги и провоцировать. Нас будут дальше пробовать уничтожать милитарно и экономически…
Это подчеркнул заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, обращаясь к депутатам Киевсовета, которые сегодня собрались на внеочередное пленарное заседание Киевсовета.
«В последние месяцы Украина переживала ряд сильнейших гибридных атак, цель которых была усилить панику среди населения. Но мы панике не поддались, два дня назад мы все видели плохо режиссированное представление с заранее записанными видео: сценарий известен, актеры плохи, результат заранее понятен. Что может предложить Киевский городской совет в эти сложные дни, что может дать каждый из нас? Объединение и сплоченность. И четкую работу. Сегодня в этом зале проукраинские политические силы. Но этого мало. Сегодня в этом зале должна быть единственная фракция — фракция Украины. Фракция Киева, фракция защиты и фракция обороны»,— отметил Владимир Бондаренко.
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета подчеркнул, что Киев — не только столица. Киев — сердце Украины, мозг Украины, душа Украины. И именно наше дело сегодня, чтобы сердце и мозг работали, а душа жила.
«Сейчас мы начали специальное заседание Киевского городского совета, которое будет продолжено при необходимости в любой момент. На этом заседании мы будем по специальным процедурам обсуждать только неотложные вопросы безопасности в Киеве, защиты Киева и обороны Киева. Мы все верим, что и в это сложное время, и в случае любого обострения Киевский городской совет соберется безотлагательно, чтобы принимать необходимые решения. Я верю в нас и верю в наши силы. И я верю в Украину! Мы победим и на фронте, и здесь. Слава Украине»,— подчеркнул Владимир Бондаренко.
Заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета добавил, что Киевский городской совет и в дальнейшем будет проводить пленарные заседания в обычном формате, где депутаты будут рассматривать сугубо хозяйственные вопросы по привычным для всех процедурам. То есть, специальная процедура применяется исключительно к этому пленарному заседанию и исключительно к вопросам защиты Киева, которые будут на нем рассматриваться.
Мэр Киева Виталий Кличко сегодня призвал депутатов Киевсовета забыть о «политических цветах» и консолидироваться.
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Также мэр в очередной раз призвал депутатов вступать в терробороны города Киева.
Многие депутаты Киевсовета уже вступили в терробороны Киева. Брат главы столицы и украинский боксер Владимир Кличко также присоединился к бригаде территориальной обороны столицы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»