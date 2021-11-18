Киевсовет настаивает на вынесении на общественное обсуждение законопроекта о столице
Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов
Городские депутаты обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины относительно ситуации вокруг законопроекта «О городе Киеве— столице Украины».
Такое обращение приняли депутаты Киевсовета сегодня, 18 ноября, на пленарном заседании.
Необходимость направления обращения в высшие органы власти Украины вызвана тем, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект «О городе Киеве — столице Украины». И впервые к предусмотренному Конституцией Украины закону применяется специальная сокращенная процедура рассмотрения.
Именно по этой процедуре парламентарии хотят принять закон, по которому будет жить Киев в течение следующих десятков лет.
В то же время Европейская хартия местного самоуправления определяет, что в процессе планирования и принятия решений по всем вопросам, непосредственно касающимся органов местного самоуправления, должны проводиться консультации своевременно и должным образом.
«Однако территориальная община города Киева лишена возможности на консультации, а собственно законопроект был презентован за два дня до его принятия профильным парламентским комитетом», — подчеркнул депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально -экономического развития Дмитрий Белоцерковец.
Депутат подчеркнул, что, вопреки ч. 5 ст. 140 Конституции Украины, законотворцы пытаются по собственному усмотрению ограничить способность Киева руководить своими районами, устанавливая уникальные механизмы утверждения на уровне Кабинета Министров Украины перечня и границ районов внутри столицы.
«Новый закон о столице Украины не должен нарушать конституционные права жителей Киева и принципов местного самоуправления. Для сохранения местного самоуправления и обеспечения прав жителей столицы Украины принимать новый закон о городе Киеве нужно с соблюдением всех требований по общественному обсуждению и надлежащей экспертизе, с соблюдением точного выполнения норм статей 140-146 Конституции Украины», — подчеркнул Дмитрий Белоцер.
Критерии, по которым должна жить европейская столица, должны соответствовать ключевым европейским принципам местного самоуправления. Именно поэтому депутатский корпус Киевсовета настаивает, чтобы законопроект «О городе Киеве— столице Украины» был направлен на широкое общественное обсуждение и проведение консультаций.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»