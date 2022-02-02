Киевсовет начал восстановление местного самоуправления в столице
Киевский городской совет. Фото: Борис Корпусенко
Депутаты бюджетной комиссии Киевсовета поддержали важный проект решения.
Постоянная комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития на своем заседании поддержала проекты решения, передающие исполнительную власть в районах города Киева от райгосадминистрации (РГА) в исполнительный орган Киевского горсовета (КГГА).
Эти решения еще должны быть проголосованы всем Киевсоветом. Очевидно это произойдет 3 февраля на сессии Киевсовета.
Также в Киевсовете утвердили план работы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития на 2022 год.
В этом году депутаты будут работать над внесением изменений в Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы.
Также будут корректировать решения об установлении местных налогов и сборов. В то же время вместе с представителями исполнительного органа и обществом будут разрабатывать Положение о проведении инвестиционных конкурсов. Одним из направлений работы в текущем году является утверждение Стратегии развития города Киева до 2035 года.
«Постоянная комиссия осуществляет контроль за выполнением планов и программ экономического и социального развития города, проводит работу по поиску хозяйственных резервов и дополнительных доходов . В течение года будем прорабатывать показатели развития города Киева, принимать предложения и замечания для того, чтобы в итоге утвердить бюджет города Киева на 2023 год»,— отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко,
Напомним, в Киевсовете зарегистрировали три проекта решений по созданию 10 райсоветов в столице и проведению выборов.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»