Киевсовет изменил нормативную денежную оценку земель
Коллаж: Наталья Слинкина
В столице стоимость земли будет зависеть от конкретной зоны и на нее будут влиять четыре определяющих фактора.
Киевский городской совет утвердил техническую документацию по нормативной денежной оценке земель города Киева. Нормативная денежная оценка земли начнет действовать с 1 января 2023 года.
ЗАЧЕМ НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
Нормативная денежная оценка земель является очень важным документом. Уже потому, что без него невозможно провести никакие операции с землей. В частности, это касается: оформления договоров ипотеки, сделок купли-продажи, дарения, мены, приобретения наследства.
Также, согласно такой оценке, в городе разрабатывают показатели и определяют механизмы экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.
Без нормативной денежной оценки невозможно провести никакие операции с землей. Фото: из открытых источников
ИНДЕКСАЦИЯ НЕПРОВОДИЛАСЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ
Действующее законодательство требует периодически пересматривать денежную оценку земель. Так, согласно статье 18 Закона Украины «Об оценке земель», нормативная денежная оценка земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов, независимо от их целевого назначения, должна проводиться не реже раза в 5-7 лет.
В Киеве последний раз такая оценка проводилась еще в 2013 году, где средняя (базовая) стоимость 1 квадратного метра земель составляла 686,46 гривны.
За последние 8 лет в украинской экономике, как известно, произошли серьезные инфляционные процессы и как следствие — выросли цены. При чем — на все. Поэтому, по состоянию на 01 января 2021 года, с учетом коэффициента индексации, средняя стоимость 1 квадратного метра земель в Киеве уже составляла 1302,36 гривны. Однако, учитывая пандемию коронавируса, когда экономической ситуации, Киевсовет решил перенести введение в действие новой оценки на 2023 год.
СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОЙ ЗОНЫ
Новая средняя стоимость 1 квадратного метра земель будет составлять 1617,36 гривны. На ценность городских земель влияют основные факторы: удобство транспортной развязки; состояние окружающей среды; инфраструктура района и социальная привлекательность для горожан. Поэтому в столице сформировали 573 экономико-планировочные зоны.
Конечно, если все четыре вышеупомянутых фактора будут благоприятными, то денежная оценка будет выше.
< /p>Стоимость земли будет зависеть от конкретной зоны. Коллаж: Наталья Слинкина
КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О НОРМАТИВНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ
Получить информацию о нормативной денежной оценке земель г. Киева (в том числе о предоставлении справок о размере нормативной денежной оценки земельных участков) можно в Департаменте земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета.
Справку о размере нормативной денежной оценки земельного участка коммунальной и государственной собственности в бумажном виде выдают бесплатно в течение 15 минут после подачи заявления и перечня необходимых документов.
В электронном виде такую справку можно заказать на сайте Департамента через личный кабинет с помощью электронной цифровой подписи.
Зарегистрировавшись в личном кабинете, необходимо скачать заявление, документы (указанные в заявлении) и документы, удостоверяющие соответствующие полномочия (в случае необходимости). После получения сообщения на электронную почту можно загрузить и распечатать справку с личного ее выдадут в кабинете 211 Департамента в бумажном виде.
Владельцы земельных участков могут получить выписку о нормативной денежной оценке земельного участка Главного управления Госгеокадастра в г. Киеве через центры предоставления административных услуг города Киева.
КОММЕНТАРИЙ
Михаил Терентьев, депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений:
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»