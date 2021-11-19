Киевсовет изменил наименование двух дошкольных учреждений в Голосеево
Очередей в детском саду в столице уже нет. Фото: Борис Корпусенко
Санаторные детские сады превратят в учреждения дошкольного образования общего и комбинированного типов.
В Голосеевском районе изменят тип и наименование дошкольных учебных заведений в заведение доски образования №41 и заведение дошкольного образования комбинированного типа №640. Такое решение сегодня, 18 ноября, приняли депутаты на пленарном заседании Киевсовета.
Изменения типа и наименования некоторых учебных заведений Киева обусловлены необходимостью привести их в соответствие с нормами действующего образовательного законодательства Украины.
«В столице за последние годы фактически удалось ликвидировать очередь в садики среди жителей Киева благодаря строительству и реконструкциям старых заведений дошкольного образования, а иногда и, как в случае с ЗДО №41, за счет изменения типа заведения. В то же время изменение типа заведения дает возможность получать качественное образование, в том числе и детям с особыми потребностями», — отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский.
Изменение типа и наименование заведений также улучшает качество образовательных услуг. В частности, в учреждении дошкольного образования №640, после смены типа и наименования, будут функционировать специализированные группы для обеспечения права выбора родителями различных форм организации воспитательного, учебного, коррекционно-развивающего процессов для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями задержкой психического развития.
Напомним, недавно депутаты Киевсовета проголосовали за создание трех начальных школ на базе школы I степени № 311 и двух специализированных школ I степени № 312 и более 322 языков. Увеличится количество мест в детских садах. Это стало возможным из-за изменений типа и наименования санаторных дошкольных учебных заведений № 520 «Юниор», № 757 и № 94.
Также сегодня Киевсовет поддержал создание детско-юношеской спортивной школы «Киев Спортивный» на улице Василия Липковского, 3.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»