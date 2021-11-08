Киевскую молодежь привлекают к волонтёрству: как присоединиться
Всеукраинская программа «Агенты Волонтерства» набирает участников. Молодежь столицы приглашают приобщиться к волонтерству.
Программа «Агенты Волонтерства» призвана развивать волонтерство во всех уголках Украины. Благодаря активной молодежи, которая присоединялась к программе, за последние два года 350 тысяч украинцев узнали о волонтерстве и 9 тысяч человек попробовали себя в роли волонтера. Для того чтобы волонтерство и дальше развивалось в Украине, а молодежь могла реализовывать свой потенциал, запустили новый набор на программу «Агенты Волонтерства».
Агенты Волонтерства — это годовая программа развития волонтерства в регионах, которая помогает молодежи содержать решать социальные проблемы через волонтерство. Благодаря акциям и проектам, которые организуют Агенты удается помогать сотням людей. Сегодня, когда никогда важно развивать волонтерство на местном уровне, ведь активная молодежь городов является двигателем положительных изменений в родных общинах», — отмечают организаторы.
Программа «Агенты Волонтерства» рассчитана на активную молодежь в возрасте от 16 до 28 лет, которая имеет опыт волонтерства и готова развивать свои навыки в сфере общественного активизма. При участии в программе локальные координаторы присоединяются мероприятия и социальные проекты.
Одной из важных составляющих участия являются обучающие модули для участников. Раз в два месяца участникам организуют обучение от команды Украинской Волонтерской Службы. Каждый модуль посвящен определенной тематике: коммуникациям, лидерству, общественному активизму, фандрейзингу и т.д.
Присоединиться к проекту можно заполнив заявку по ссылке:
Дедлайн подачи: 19 ноября 2021 года.
Украинская Волонтерская Служба—неприбыльная организация, развивающая культуру волонтерства в Украине. Сейчас в нашем сообществе более 25000 волонтеров, 100 выпускников программы «Агенты Волонтерства», формирующей местные сообщества.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»