Киевскому метрополитену исполнился 61 год: архивные фото

magictr | 06.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Киевскому метрополитену исполнился 61& архивные фото

6 ноября 1960 года открылась станция «Крещатик». Фото из архива «Вечернего Киева»

Первые 5 станций «Вокзальная», «Университет», «Хрещатик», «Университет» и «Днепр» открылись для пассажиров 6 ноября 1960 года.

событие не только для Киева, но и для всей страны. И ее, конечно, осветили на страницах газеты «Вечерний Киев».

Киевскому метрополитену исполнился 61 год: архивные фото

Открытие метро— на первой полосе. Фото: Вечерний Киев

На передовице номера за 6 ноября (воскресенье) 1960 года вышел материал «Метро открыто!». Он начинался так:

«В этот день ждали давно. Еще только появились в городе первые ограждения с буквой «М», а киевляне, глядя на них, уже мечтали о том времени, когда вспыхнут под землей яркие огни и помчатся подземными коридорами первые экспрессы…

< За трудом славных метростроевцев следил весь Киев. Вместе со строителями волновались киевляне в напряженные часы перед драками и всем сердцем радовались известиям о победах метростроевцев…»

Киевскому метрополитену исполнился 61 год: архивные фото

Торжественное открытие метрополитена. Фото: Вечерний Киев

В СССР Киев стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга (на тот момент Ленинград), где открыли метро. А первое метро в мире — лондонское — построили еще в 1863 году.

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Первыми поездами Д», они использовались до 1969 года. Фото: Вечерний Киев

Первыми поездами были вагоны типа «Д», они использовались до 1969 года. Именно на них совершили поездку во время открытия первые машинисты метрополитена — москвич Алексей Симагин и киевлянин Иван Виноградов.

В метрополитене с момента его открытия существует традиция: когда очередную станцию ​​достраивают, от нее вручают ключ. Эти ключи передают столичному метрополитену и сейчас они все находятся в музее. Читайте больше исторических подробностей в репортаже «Вечернего Киева» с музеем метрополитена.

В настоящее время киевский метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 70 км с 52 станциями на них. Свято-шинско-броварская линия, длина 22,7 км, 18.

  • Оболонско-Теремковская линия, длина 21,0 км, 18 станций
  • Сырецко-Печерская линия, длина 23,8 км, 16 станций.

    • Строительство метро до новых станций продолжается. Киевский метрополитен заказал через конкурсные торги работу по корректировке проекта строительства первого участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции «Глубочицкая» до станции «Радужная». Первый участок метро на Троещину протяженностью почти в 11 км/ч включать , с пересадкой на станцию ​​«Лукьяновская», «Подольская», с пересадкой на станцию ​​«Тараса Шевченко», «Судностроительная», «Залив Десенко», «Труханов остров», «Радужная».

    Вчера день рождения отмечали киевский троллейбус, два моста и восемь станций метро.

    Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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