Киевской больнице «Охматдет» подарили медицинское оборудование
Портативный электроэнцефалографический комплекс «BRAINTEST 24». Фото: прессслужба Охматдет
В канун Нового года и Рождества благотворительные организации и фонды помогают приютам, малообеспеченным и одиночным, а также передают оборудование в больнице.
Да, накануне Дня Святого Николая благотворители передали в Охматдит что поможет тяжелобольным детям.
Благодаря поддержке небезразличных абонентов компании Kyivstar в рамках совместной с платформой dobro.ua от МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» инициативы «Детская надежда», собрали средства на портативный электроэнцефалографический комплекс «BRAINTEST 24».
«Новый аппарат необходим проведение исследований на разных этапах лечения тяжелым нетранспортабельным деткам с различными заболеваниями, в частности с нейроонкологическими. Он оснащен видеокамерой и опцией регистрации вызванных зрительных и слуховых потенциалов, что позволяет проводить исследования на самом высоком уровне», — объяснили в Охматдете.
Аппарат поможет многим деткам из разных отделений Охматдета, в том числе отделению нейрохирургии, интенсивной терапии, онкогематологическим отделениям. Из-за тяжести состояния пациенты не всегда могут обследоваться за пределами палаты. Портативный аппарат позволяет провести исследование у постели больного, что позволяет осуществить своевременную диагностику, оказать квалифицированную помощь с наименьшими рисками и неудобствами для маленьких пациентов.
Также помощь более полумиллиона гривен передали благотворители для инфекционного боксированного отделения для детей младшего возраста.
В декабре 2020-го в семье благотворительницы Эммы родился мальчик. Назвали его Добрыня. Малыша поставили тяжелый диагноз — синдром Веста. Тогда его мама основала фонд Charity Organization и начала помогать детским отделениям больниц. Несмотря на все усилия семьи и медиков, в возрасте 7-ми месяцев ребенок покинул этот мир. Женщина решила: она хочет помочь больнице, которая выхаживает деток с тяжелыми диагнозами. Такими, как был в ее сыне.
Эмма Шекоян как руководитель Charity Organization нашла единомышленников — Ярослава Шеремета, руководителя Проф Фин Контроль Украины и Prof Fin Center Ukraine и участников криптовалютных сообществ Украины. Итого меньше чем за месяц они собрали более полумиллиона гривен и закупили для Охматдета самые современные инфузоматы и бесшумные аспираторы для детей.
Инфузоматы — это сверхточные приборы, позволяющие регулировать скорость введения нужной дозы. Сверхбыстрое введение препаратов может быть вредным для организма. А благодаря инфузоматам введение препаратов можно замедлить так, как невозможно это сделать вручную.
Благотворители приобрели также постельное белье, различные бытовые детали для ремонта сантехники и холодильник. дарят оборудование, а заботятся, чтобы дети, которые проводят в больнице очень много времени, могли развлечься. Поэтому устраивают концерты во дворе или устраивают территорию. А летом 2020 года на стене появился «умный» мурал с енотом.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев» /p>