Киевской больнице Охматдет нужны доноры крови
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Терроборона Киевщина сдает кровь
Наименьшие запасы крови первой и второй групп (резус отрицательный) и третьей (резус положительный).
С первых дней войны самая специализированная больница Охматдет не только лечит детей, но спасает жизнь раненым российскими бомбами и снарядами киевлянам и жителям области. Из-за этого есть значительная потребность в донорах крови.
Как рассказали «Вечернему Киеву» в Центре крови больницы, на этой неделе несмотря на войну, комендантский час и сложности с трафиком в городе на донацию пришло много людей.
< «Люди, сдающие кровь — невероятные. Сейчас в городе достаточно сложно добираться общественным транспортом, то киевляне кооперируются в группы, ищут машины, просят соседей или знакомых, чтобы подвезли», — рассказали в Охматдете.
Благодаря тому, что волонтеры в соцсетях постоянно напоминают о потребностях больниц в донорах, сформировали определенный запас, но есть потребность в таких группах: І(негативна), ІІ(негативная) и ІІІ положительная.
Доставить доноров тромбоконцентрата в больницу помогают волонтеры общественной организации «Агенты крови». Они договариваются с сервисом Убер о том, чтобы людей привезли в Охматдет, а затем отвезли домой. Как ни странно, но здесь пригодился опыт жизни во время локдаунов пандемии коронавируса. Именно таким образом работали весной 2020 года. Кстати, в мирное время организованно сдавать кровь приезжали правоохранители и спасатели, а теперь — терробороновцы.
Терроборона Киевщина сдает кровь
< /p>Терроборона Киевщина сдает кровь
«На этой неделе меня была 155 сдача крови. Я уже могу быть почётным донором. Однако сейчас не до оформления удостоверения. Все для фронта в буквальном смысле. Поэтому на этой неделе организовались с парнями и девушками, которые помогают терробороне Киевщины, и сформировали две группы для сдачи крови. Одна — у Охматдет, а другая в Киевский городской центр крови, что на Берлинского», — рассказала «Вечернему Киеву» журналистка и волонтерка Наталья Плохотнюк.
Наталья Плохотнюк и Дарника в Центре крови. Охматдета
И напоминают, каждый донор спасает три жизни. Во время войны эта фраза приобретает особое значение. Центр крови расположен в новом корпусе. Вход со двора.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»