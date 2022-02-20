Киевскими бюветами можно управлять онлайн
Киевскими бюветами можно управлять онлайн. Фото: прессслужба Киевводфонд
Бюветами можно управлять со смартфона, благодаря новой системе со 120 GSM-модулями, которая собственно и обеспечивает дистанционное управление.
В предприятии Киевводфонд объясняют, что GSM-модули установлены в насосных комплексов.
Они позволяют контролировать с телефона состояние работы бювета, наличие электропитания, степень затопления насосной камеры, состояние охранной системы бювета.
В случае возникновения аварийной ситуации на бюветном комплексе, можно дистанционно приостановить работу насосного оборудования для того, чтобы предотвратить утечку неконтролируемого количества питьевой воды.
В Киевводфонде обращаются к киевлянам с просьбой сообщать о недостатках в работе бюветных комплексов по телефону (044) 228-91-83. >
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве в новом году успели отремонтировать десятки бюветов. К слову, ремонтная бригада Киевводфонда починила 44 бюветных комплекса. Ремонтникам приходилось очищать беседки ото льда и обогревать колонки, заменять пружины, ручки, дренажные насосы, фильтры, откачивать воду, ремонтировать трубопроводы и освещения, и многое другое, « Киев»