Киевским врачам выплатят по 10 тысяч гривен помощи
Для медиков столицы предусмотрели в бюджете дополнительные выплаты
Доплаты получат также медсестры и лаборанты.
На днях мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о выплате дополнительных средств медикам городских коммунальных больниц. В документе предусмотрено, что специалистам выплатят от 6000 до 10 000 гривен помощи. Средства перечислят из городского бюджета этого года.
Речь идет о заведениях «первички» и «вторички», которые финансируются из городской казны. Средства «доплюютсируют» к выплатам за декабрь.
Да, по 10 тысяч получат врачи, медикам с неполным высшим образованием выплатят по 8000 грн. В то же время младший персонал может рассчитывать на 6000 грн до зарплаты. Средства должны насчитать до 31 декабря. Киевским врачам выплатят по 10 тысяч гривен помощи» />
Распоряжение с сайта КГГА
По правилам медицинской реформы, сферу здравоохранения теперь финансирует государство. Однако в сложившихся условиях из-за эпидемии коронавируса город не может оставаться в стороне, убеждает Кличко. За два года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.
Средства направили на приобретение лекарственных средств, медоборудования, средств индивидуальной защиты, закупок лабораторий, а также на ремонт систем кислородоснабжения.
«На медицину на следующий год мы запланировали расходы почти 6 млрд гривен. Город продолжит вкладывать средства в обновление медицинских учреждений и замену устаревшего оборудования на новое и современное. В следующем году планируем выделить более 630 млн грн на реконструкцию, ремонты медицинских учреждений и приобретение медицинского оборудования. Будем поддерживать и наших медиков — в рассрочку муниципальной надбавки к зарплате запланировали почти 1,3 млрд грн», — подчеркнул во время своего годового отчета Виталий Кличко.
Елена ПЕТРИШИН, «Веч »