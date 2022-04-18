Киевским военным со Львовщины передали сладости с детскими рисунками

magictr | 19.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В рисунках дети выразили свои пожелания и признательность. Фото: КГГА

На днях в столицу привезли гуманитарную помощь из Львовской области для военных, в том числе и тех, кто находится сейчас на лечении.

Представители КМВА продолжают логистически обеспечивать гуманитарной помощью социальные объекты и силы обороны Киева. И днем ​​и ночью груз прибывает в свои места назначения.

На этот раз жители города Самбор и района, а также представители разных организаций города собрали аптечки для воинов, предоставили много разнообразной пищи, легкой в ​​приготовлении и долговременного хранения. Люди также собрали вещи первой необходимости, личной гигиены, спальные мешки, карематы.

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Жители города Самбор и района передали для воинов гуманитарную помощь. Фото: КМДА из Львовщины передали сладости с детскими рисунками» />

Жители города Самбор и района передали для воинов гуманитарную помощь. Фото: КГГА

Жители города Самбор и района передали для воинов гуманитарную помощь. Фото: КГГА Самым милым для военных было получением сладостей, где на коробках были детские рисунки с разными пожеланиями.

Недавно 20 тонн благотворительной помощи передали в столичные больницы.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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