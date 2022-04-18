Киевским военным со Львовщины передали сладости с детскими рисунками
В рисунках дети выразили свои пожелания и признательность. Фото: КГГА
На днях в столицу привезли гуманитарную помощь из Львовской области для военных, в том числе и тех, кто находится сейчас на лечении.
Представители КМВА продолжают логистически обеспечивать гуманитарной помощью социальные объекты и силы обороны Киева. И днем и ночью груз прибывает в свои места назначения.
На этот раз жители города Самбор и района, а также представители разных организаций города собрали аптечки для воинов, предоставили много разнообразной пищи, легкой в приготовлении и долговременного хранения. Люди также собрали вещи первой необходимости, личной гигиены, спальные мешки, карематы.
Жители города Самбор и района передали для воинов гуманитарную помощь. Фото: КМДА из Львовщины передали сладости с детскими рисунками» />
Жители города Самбор и района передали для воинов гуманитарную помощь. Фото: КГГА
Жители города Самбор и района передали для воинов гуманитарную помощь. Фото: КГГА Самым милым для военных было получением сладостей, где на коробках были детские рисунки с разными пожеланиями.
Недавно 20 тонн благотворительной помощи передали в столичные больницы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»