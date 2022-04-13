Киевским метро как укрытием пользуется до 1500 человек

magictr | 13.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевским метро как nb ></p> <p>Количество людей на станциях уменьшилось. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>В первый месяц войны на станциях находилось до 15 тысяч человек.</p> <p>До войны столичный метрополитен перевозил миллион пассажиров ежедневно.</p> <p>«Сейчас мы постепенно восстанавливаем транспортную функцию и работаем над уменьшением интервалов движения. В то же время понимаем, что изменения могут быть каждую минуту, — отметил <strong>начальник КП „Киевский метрополитен“</strong><strong>Виктор Брагинский</strong>. — Все хотим вернуться в обычную жизнь. Однако война не закончилась. Поэтому призываю четко соблюдать правила военного положения и комендантского часа».</p> <p>Он напомнил, что подземка работает ежедневно с 7:30 до 19:00. Поезда не останавливаются на станциях «Майдан Незалежности» и «Кловская». Красная линия функционирует до станции «Театральная». Все подземные станции продолжают принимать людей, как укрытие.</p> <p>Напомним, в<strong>столице предлагают </strong><strong>переименовать пять станций метро</strong><strong>. Речь идет о станциях «Дружбы народов», «Площадь Льва Толстого», «Берестейская», «Минская», «Героев Днепра».</strong></p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, « Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

Похожие записи

Об авторе

magictr