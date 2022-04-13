Киевским метро как укрытием пользуется до 1500 человек magictr | 13.04.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи На Киевщине полицейского подозревают в присвоении автомобиля Комментариев нет | Фев 4, 2019 Женская гандбольная команда «Бровары» стала чемпионом Высшей лиги Комментариев нет | Май 22, 2018 В Киевской области зафиксирован новый случай АЧС Комментариев нет | Май 23, 2018 Аэропорт «Борисполь» не может сотрудничать с Ryanair за разногласий в законодательстве Комментариев нет | Июл 10, 2017 Об авторе magictr