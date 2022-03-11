Киевский зоопарк обеспечен всем необходимым на две-три недели
Работники продолжают ухаживать за животными. Фото: Киевский зоопарк
Работники продолжают ухаживать за животными.
Столичный зоопарк закрыт для посетителей, но все звери живы, ухожены. На месте работают все специалисты.
«Зоопарк обеспечен всем необходимым минимум на две-три недели чтобы после победы открыть двери для посетителей»,— подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В столичном зоопарке критически необходимое количество сотрудников (около 50 человек) — зоокиперы, ветеринары, инженерная служба и другие — круглосуточно находятся на месте. Сейчас зоопарк снабжен электроэнергией, водой, теплом и кормами. Рационы животных были скорректированы ветеринарной службой заведения в соответствии с общепринятой нормой взаимозаменяемых кормов. neobhidnim-nanbspdva-tri-tizhni-c1666f5.jpg» alt=»Киевский зоопарк обеспечен всем необходимым на две-три недели» />
Чтобы обеспечить полноценный рацион животных, в зоопарке строят теплицу. Фото: Киевский зоопарк
«В эти непростые времена, работники делают все возможное, для того, чтобы обеспечить полноценный и витаминный рацион для наших жителей. Поэтому силами работников зоопарка мы строим теплицу, в которой будем выращивать свежую зелень», — рассказали в зоопарке.
О животных заботятся в режиме 24/7. strong>, «Вечерний Киев»