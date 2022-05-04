Киевский «телефон доверия» принял более 2 тысяч звонков: люди рассказывают об ужасах оккупации
Украинцы обращаются за помощью психологов. Фото из открытых источников
С начала полномасштабного вторжения РФ на телефон доверия Киевского городского центра гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия поступило более двух тысяч звонков по психологической помощи и поддержке.
Телефон доверия работает сейчас киевлян, а для жителей других регионов Украины. В частности, для тех, кто находился на оккупированных территориях.
«Из 24 февраля в Центр поступило 2049 звонков. Из них: 1712 звонков от женщин и337 от мужчин. Около 15% звонков из других регионов Украины,— рассказала замглавы КГГАМарина Хонда.—На сегодняшний день люди обращаются за помощью психологов из-за страха невыжить, или из-за ужасов, которые они наблюдали в оккупации. Люди переживают за своих родных, которые находятся на оккупированных территориях или на территориях, где идут боевые действия. Психологи Центра оказывают помощь всем, кто в ней нуждается, и каждый может обратиться в Центр за поддержкой».
Все, кому необходима психологическая помощь могут обращаться на муниципальную горячую линию «телефон доверия» по номеру: 15-00 со стационарного или 044-272-15-00 с мобильного.
Марина Хонда отметила, что на сегодняшний день психологи Центра совместно со специальными подразделениями полиции осуществляют выезды на деоккупированные территории Киевской области с целью документирования преступлений российской армии, в частности, сексуального характера. Специалисты оказывают поддержку пострадавшим лицам и разъясняют о дальнейших шагах после травмирующих событий.
Приют Центра продолжает свою работу, принимая пострадавших лиц и оказывая всяческую помощь в соответствии с индивидуальными потребностями. Только на прошлой неделе состоялись 2 поселения (женщина и женщина с ребенком).
Также можно получить психологические консультации и у Skype (dovira1500). В течение апреля предоставлено 63 консультации в онлайн-формате.
Кроме того, психологами Центра проводятся глазные консультации в Vcentrihub: Оболонь по адресу: г. Киев, просп. Оболонский, 22-А. Часы приема: 10:00-16:00.
Также пострадавшие могут получить первичную и вторичную юридическую помощь от юристов Бюро вторичной безвозмездной правовой помощи.
Кстати, в столице зарегистрировались почти 37 тысяч вынужденных переселенцев. Больше всего перемещенных лиц из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. То есть из тех регионов, где недавно продолжались или сейчас продолжаются боевые действия.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»