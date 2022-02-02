Киевский театр записал и изложил интересные разговоры
В съемках приняли участие гости, так или иначе связанные с театром. Фото: Театр драмы и комедии на левом берегу
Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра подготовил три видеоподкаста, в которых коллеги и друзья обсуждают деятельность заведения.
Проект посвящен 3-летию работы новой команды театра— 29 января 2019 года свои должности официально заняли директор-художественный руководитель Стас Жирков и главный режиссер Тамара Трунова.
На съемки посетили интересные гости, так или иначе с театром. Актеры, режиссеры, драматурги, коллеги по цеху, работники театра, блоггеры, критики, журналисты и постоянные зрители. Ведущими разговоры стали Стас Жирков и Тамара Трунова.
Среди участников подкаста — Ирина Ткаченко, Дмитрий Соловьев, Дмитрий Олейник, Андрей Исаенко, Светлана Золотько, Ирина Мак, Сергей Петько, Олеся Жураковская, Сергей Винниченко, Ирина Чужинова, Любовь Базив, Наталья Белоусова, Владимир Романенко, Светлана Бала Атвиновская, Екатерина Савицкая, Павел Арье, Маттео Спиацци, Таня Губрий, Алексей Лисовец, Дмитрий Весельский, Марина Смелянец, Ксения Ромашенко.
В съемках приняли участие гости, которые так или связаны с театром. Фото: Театр драмы и комедии на левом берегу
В съемках приняли участие гости, так или иначе связанные с театром. Фото: Театр драмы и комедии на левом берегу. =»Киевский театр записал и изложил интересные разговоры» />
В съемках приняли участие гости, так или иначе связанные с театром. Фото: Театр драмы и комедии на левом берегу
В съемках приняли участие гости, так или иначе связанные с театром. Фото: Театр драмы и комедии на левом берегу. =»Киевский театр записал и выложил интересные разговоры» />
В съемках приняли участие гости, так или иначе связанные с театром. Фото: Театр драмы и комедии на левом берегу
«Главная тема— три года работы Театра на левом берегу. Победы театра, победы коллектива, проекты, которые создавались в театре и с участием театра, большинство из которых — международные, — рассказала продюсер видеоподкастов Анна Анна Бешкенадзе. — А также сотрудничество с иностранными институтами. Поговорили и о направлении LB_club, где проходят обсуждение представлений и встречи с интересными людьми мира театра. А еще — об образовательных программах, режиссерских взглядах, гастролях и участии в фестивалях, проектной работе. Узнали, что думают о нас театральные критики и театральные журналисты. Интересный блок был с нашими постоянными зрителями, которые не пропускают премьеры и все происходящие в нас публичные события».
На основе разговоров театр подготовил три видеоподкаста, которые можно посмотреть на Facebook-странице и Youtube- канале.
Кстати, через ковид Театр на левом берегу Днепра на этой неделе вынужден на больничном. Все спектакли с 1 до 7 февраля отменены, а билеты можно перебронировать на другие даты или другие спектакли, написав админам: [email protected] показ балетного спектакля «Ромео и Джульетта», что вскоре отметит 20-летие на сцене.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»