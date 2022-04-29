Киевский театр везет в Европу мощное представление о Донбассе, получившее Шевченковскую премию
В спектакле — шесть историй о жизни, войне и разбитых дорогах Донбасса. Фото: Анастасия Мантач
В июне 2022 года спектакль «Плохие дороги» главного режиссера Театра на левом берегу Тамары Труновой по пьесе Наталки Ворожбит можно будет увидеть в Латвии, Литве и Германии<.В условиях войны Театр на левом берегу не останавливает свою деятельность, работая на культурном фронте. Благодаря плодотворной работе всей команды театра во главе с директором-художественным руководителем Стасом Жирковым, идут переговоры о сотрудничестве с европейскими театрами и культурными институциями. И
Как результат — ряд театральных фестивалей Европы пригласили одну из самых актуальных постановок о войне между Россией и Украиной — спектакль «Плохие дороги» принять участие в их программах. Уже подтверждены три фестивальных показа, также ведутся переговоры с другими фестивалями. В рамках гастролей состоится показ и в Малом театре в Вильнюсе, где недавно состоялась премьера Стаса Жиркова (спектакль «Саша, вынеси мусор», по пьесе Натальи Ворожбит).
По словам директора-художественного руководителя театра Стаса Жиркова, культурно-информационный фронт, в котором работают сегодня украинские театры, сейчас чрезвычайно важен — именно с точки зрения влияния на людей и их мнение. .
«Нам нужно работать с европейской аудиторией, постоянно напоминать о войне в Украине. Европейские зрители должны быть в фокусе, не забывать о нас, помогать. Их помощь — это фактически наше понимание, что мы не один на один с врагом», — говорит Стас Жирков. -veze-vnbspyevropu-potuzhnu-vistavu-pro-donbas-shhonbspotrimala-shevchenkivsku-premiju-f479105.png» alt=»Киевский театр везет в Европу мощное представление о Донбассе, получившее» На сегодняшний день гастрольный график спектакля:
- 1 июня— Dailes Theatre Festival, Рига, Латвия
- 9 июня— Vilniaus mažasis teatras, Вильнюс , Литва
- 16 июня— TheATRIUM Festival, Клайпеда, Литва
- 24 июня— The Radikal Jung Festival, Мюнхен, Германия
«Плохие дороги» — это настоящие истории начала войны между россией и Украины — войны, которая началась в 2014-м. Шесть историй о жизни, войне и разбитых дорогах Донбасса.
В спектакле — шесть историй о жизни, войне и разбитых дорогах Донбасса. Фото: Анастасия Мантач
«Плохие дороги» — это реализация фанболя. Работа психики над осознанием продолжающейся потери — говорит режиссер спектакля Тамара Трунова. — Театр привлекает конфликт, трагедия. Театр питается неурядицами мира. Сегодня мы больше не говорим о наличии или отсутствии боли. Мы говорим только о его степени. Здесь мы наблюдаем разные способы выживания и создания нового диалога с новым миром. Спектакль смотрит на человека в упор и пытается исследовать границы независимости и суверенности личности в войне».
Произношение «Плохие дороги» недавно получило Шевченковскую премию в номинации «Театральное искусство». Также спектакль является лауреаткой премии «Киевский счет», победительницей II Всеукраинского театрального фестиваля-премии «ГРА» в трех номинациях.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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