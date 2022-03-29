Киевский священник собирает тысячи просмотров в тектоке и успокаивает людей во время войны
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Отец Андрей Бондарук. Фото: прессбюро Киевской Архиепархии УГКЦ
Отец Андрей Бондарук — нестереотипный священник. Он активно продвигает христианство в тексте и уверяет, как Иисус в свое время на горе кричал тысячам, так и он сегодня через соцсеть доносит Слово Божье подписчикам.
Этот интервью мы записали за день до Поэтому материал не касается войны и бед, которые она принесла и приносит до сих пор. Однако мы надеемся, что история об отце Андрее вдохновит вас на безоговорочную веру в нашу победу — победу добра над злом, света над тьмой.
Служение Богу. Андрей Боднарук, ныне являющийся главой прессбюро в Киевской Архиепархии УГКЦ, называет призванием. До войны он много лет был священником в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, а также служил литургии в помещении библиотеки, что на проспекте Петра Григоренко, 22 в Дарницком районе столицы. Он до сих пор продолжает оставаться в Киеве, однако под обрывом носит бронежилет, а традиционные службы проводит в укрытиях. А в свободное время — развозит гуманитарную помощь киевлянам, которые не в состоянии выехать из города…
В прошлом году о. Андрей начал активно вести текток, в котором и сейчас отвечает на такие простые, но в то же время сложные бытовые вопросы — с точки зрения христианства. Благодаря искренности и откровенности на священника подписаны более 23 тысяч человек из разных уголков Украины.
О его личном пути и о священниках в медиа говорим в нашем интервью.
>О судьбоносном выборе и церкви в библиотеке
—Отче Андрей, как вы стали священником? Почему выбрали для себя именно такой путь?
—Я родился на Львовщине в сельской местности, где всегда была церковь и община набожных людей. Впрочем, крестили меня за подполье, когда Украинская Греко-Католическая Церковь была ликвидирована, а священников УГКЦ — вывезли в Сибирь. Поэтому меня крестил священник московского патриархата…
Но впоследствии наша церковь вышла из подполья, а Украина возродилась и обрела Независимость. С этого времени в наше село пришли еще два отца: православной и греко-католической церкви. Вместе с родителями были верующими УГКЦ.
Еще маленьким, в церкви я встретил молодого священника, который стал для меня примером. В нем я видел определенное совершенство. Мне нравилось то, как он служит, говорит проповеди и ведет свой образ жизни. А когда я начал помогать ему по церкви — понял: у меня зародилось призвание священника. Сразу после окончания школы я пошел в Ивано-Франковскую семинарию. Успешно сдал все экзамены, проучился год, и по программе продолжил обучение в Польше, где затем прожил десять лет. В настоящее время в Киеве служу на двух приходах: в Патриаршем соборе УГКЦ и Египте.
—Как так случилось, что вы проводите службу в помещении Дарницкой библиотеки?
— Шесть лет назад двадцать верующих нашего прихода попросили организовать воскресное служение в Дарницком районе, поскольку людям старшего возраста крайне тяжело было добраться до Патриаршего собора УГКЦ, недалеко от станции метро «Левобережная». Верующие нуждались в священнической пастырской опеке. В Патриаршем соборе УГКЦ тогда были не против. Впрочем, найти соответствующее или хотя бы свободное помещение для служения было довольно непросто.
Я сам живу в Дарницком районе, поэтому присоединился к поиску места локации для встреч на общую молитву. Несколько раз я ходил в различные государственные и городские учреждения с просьбой раз в неделю позволять нам проводить в их помещении службу. Однако всюду меня воспринимали, как чудака и называли сектантом.
Впоследствии, как-то обратился в местную библиотеку, которая находилась на втором этаже многоэтажки. Тогда интересы библиотеки и церкви совпали, и наш приход с радостью приняли. Верующие Дарницкого района наконец-то нашли свое маленькое, однако такое ожидаемое помещение для молитвы.
Следовательно, в течение шести лет каждое воскресенье вечером, когда библиотека не работает, мы собираемся, приносим иконы, молимся и говорим о самом важном.
Отец Андрей листает ленту своего тектока. Фото: прессбюро Киевской Архиепархии УГКЦ
Я прислушался и восстановил теток. Записал несколько проповедей и наконец начал активно доносить то слово, о котором говорил в начале нашего разговора.
А шесть месяцев назад меня постигла первая популярность. Один из моих роликов попал в рекомендации, после чего на моем тектоке появилась первая тысяча подписчиков, а за ней и все 22 тысячи, которые имею ныне.
Наверное только тогда, шесть месяцев назад, я увидел, по-настоящему требуют разъяснений в каких-то бытовых вещах, советов, как быть в той или иной ситуации.—Текток занимает много времени. Как объединяете его со служением?
— Соединять службу и вести Токток регулярно — непросто.
Когда я долго не захожу в эту сеть, то люди взволнованно пишут мне на фэйсбук: «Куда я пропал?».
как только у меня есть свободные полчаса — обязательно захожу. Даже, когда жду на автобус, то отвечаю, хоть на несколько вопросов.
—Где вы находите ответы на вопросы подписчиков, ведь Библия не дает четких объяснений? >— Несмотря на религиозный интерес, у подписчиков есть ряд бытовых вопросов. Вроде: «Какой день жениться?». Так, в Библии вы не найдете ответ на этот вопрос. Впрочем, в святой книге написано, в который день Иисус Христос заплатил высокую цену. Соответственно в этот день жениться не самый лучший вариант.
За годы обучения в семинарии, священников учат определенному образу жизни и определенному вектору мышления. Я не ищу ответы на различные вопросы в каноническом праве, в кодексах и различных толстых томах литургических книг. Я думаю логически и прислушиваюсь к зову изнутри — к сердцу. И всегда спрашиваю у себя: «А как бы я поступил?».
И для того, чтобы мои слова точнее помогли человеку, каждый свой день я начинаю с молитвы к Святому Духу.
Это так, как писал Патриарх Иосиф Слепой: «Ум и вера — это два крыла, которыми человек может познать Бога. Ведь недостаточно самого ума и недостаточно самой веры. Ибо одним крылом далеко не полетишь».
—Расскажите о вашей аудитории?
— Где-то 60% моих подписчиков — это благочестивые люди, ведущие активное литургическое жизнь. Другие 40% — это люди, которые могут виртуально спросить все, что действительно их беспокоит. Все они разного возраста, статуса и пола.
Многие подписчики просят встретиться лично, прийти на исповедь или позвонить по телефону. Им всем важно выговориться и посоветоваться с человеком, которому доверяют. хейтерами?
— Никогда не удаляю злых комментариев и не обижаю в ответ. Зато пишу, что молюсь за них.
Буквально несколько недель назад один из таких хейтеров написал мне слова извинения и забрал свои гневные комментарии. За такой поступок я его искренне поблагодарил.
Этот человек был атеистом. Впрочем, я думаю, что где-то внутри он верует, просто еще не нашел своего идеала.
—Помогает общение о религии в текто изменить свое отношение к вере у молодых людей?< /p>
—Недавно я заменял одного священника в Пирогово. И по приезду подошел ко мне один паренек и сказал: «О, а я только смотрел ваши видео в тексте!».
Молодежь интересуется религией, у молодежи много вопросов, ответы на которые они хотят получить от священника. Однако обычно они стесняются спросить лично: где-то интимная тематика, а где-то юноши лишний раз просто не хотят досаждать, потому что стереотипно думают: священник отругает.
Благодаря активным в социальных сетях священникам, молодежь может получить интересует. Думаю, что именно такая осовремененная коммуникация помогает новому поколению по-другому смотреть на религию.
—Напоследок, отец Андрей, что думаете о полномасштабной войне россии против Украины?
— Каждый из нас с трепетом наблюдает за последними событиями в Украине. На лицах каждого из нас грусть, тревога и печаль. Война никому неприятна. Но прежде всего доверимся Богу, потому что Он есть Творец мира и любви. Доверимся и Богородице. Отдаемся под ее покров — она неоднократно защищала свой народ от врагов.
Украинцы, с нами Бог, а значит — мы победим!
Даша ГРИШИНА, « Вечерний Киев»