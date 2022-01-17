«Киевский счет»: критики назвали лучшие спектакли в столице
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На 1-й строчке — «Пер Гюнт» театра Франко «Киевский счет» — не премия, а рейтинг, где суммы субъективных мнений его экспертов, строится градация столичных театральных премьер. На основе оценок 9 экспертов выделили десятку лучших спектаклей 2021 года.
Главная цель этой инициативы состоит в том, чтобы обратить внимание зрителей на чем-то неординарные представления, а специалистам дать пищу для размышлений относительно тенденций театрального процесса. в своих персональных списках упомянули 29 спектаклей 15 театров. Десятка лучших представлений
1. «Пер Гюнт», Национальный театр им. И. Франко, режиссер Иван Уровский
Драматическая поэма Генрика Ибсена «Пер Гюнт» (1867) признана среди самых высоких достижений мировой драматургии. Она вобрала в себя, кажется, все сквозные проблемы и волнующие и волнующие человечество темы на протяжении многих веков: в чем смысл человеческой жизни, что означает это сакраментальное «быть собой», как, ища свое главное предназначение, не предать собственному «я» , как найти в себе силы противостоять многочисленным искушениям, которые повседневно наряду с человеком.
История Пера Гюнта движется во времени от баловства и проделок юного фантазера до отчаянных прозрений между глазами. реальностью и бредом, в мире людей и владениях троллей.
Ближайшие показы: 28 января, 11 и 23 февраля
2. «Безталанная», Национальный театр им. И. Франко, режиссер Иван Уровский
Пьеса «Безталанная» — самое популярное драматическое произведение одного из основателей украинского профессионального театра, актера, режиссера, драматурга Ивана Карпенко-Карого. И не только его, но всего национального наследия в целом. В центре повествования любовный треугольник: Варка-Игнат-София. Их отношения составляют главную сюжетную линию драмы. Однако автор предлагает непростой, а более глубинный вариант осмысления и погружения в вечную категорию — Любовь, Любовь, которые дарятся только избранным. Она будет существовать, пока существует Жизнь, Человечество, Мир. При всей лиричности, нежности повествования автор с педантичной скрупулезностью психолога исследует самое сложное — эволюцию превращения Любви, Любви, Жертвенности, сопровождающей их, на Страсть, Жажду, Ненависть. Жажда становится бешеной и пробуждает Фатум, чья ненасытность требует как можно больше жертв. -content/uploads/2022/01/kiyivskij-rahunok-kritiki-nazvali-krashhi-vistavi-unbspstolici-b3b39b3.jpg» alt=»«Киевский счет»: критики назвали лучшие представления в столице» />
3. «Отец», Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, режиссер Стас Жирков
В спокойной размеренной жизни Андре начинают происходить странные вещи. Однажды он замечает, что старшая дочь Анна ведет себя подозрительно — слишком часто кардинально меняет свои жизненные планы и путает факты, в которых он уверен. Еще убеждает, что это с ним что-то не так. Возможно, наследница задумала вытурить его из родного дома и забрать квартиру себе, потому и пытается его обмануть.
Обыденность видоменяется, пряча правду все дальше. Жизненные факты непонятно переплетаются, ощущение времени работает иначе, а сознание больше не властно охватить все это. Андре говорит с дочерью о ее отъезде к любимому мужу, а затем в дом заходит незнакомец и говорит, что они с Анной уже 10 лет в браке. Ждите. Кто этот мужчина? К кому тогда едет Анна? Что по этому правду? И почему дочь каждый раз обращается с ним иначе, а ее муж изменяет лицо? Удивительные вещи в жизни Андре становится все труднее отличить от реальности. Что на самом деле отделяет его от истины? Ответы на все вопросы кроются в довольно распространенном явлении, встретиться с которым имеет риск каждый из нас.
Ближайшие показы: 28 января, 11 и 22 февраля
6. «S& S: Стрип-тиз и Серенада», Театр муртадов, режиссер Михаил Яремчук
Проект «S& S» состоит из двух представлений по одноактным пьесам С. Мрожека: «Стрип-Тиз» и «Серенада», каждая из которых имеет законченный сюжет и идейно-тематическую составляющую. Однако в переосмыслении авторов проекта, представления соединены собственным взглядом на человека, его место во Вселенной, его собственную свободу и несвободу.
Выбор драматургии «театра абсурда» неслучайен — современность, переполненная информационно, эмоционально и визуально, часто сбивает человека с ног, сбивает с толку и лишает самоидентификации, которая замещается восприятием внешних обстоятельств, как собственного мнения и. Человек, сам того не замечая, становится симулякром «божьего творения», идеала человека эпохи гуманизма. Идея автоматического существования отражается в исполнении средствами театра кукол — кукла и является альтер-его каждого исполнителя, в то время как «живой» актер — является носителем внутренней, настоящей, истинной жизни духа.
Ближайшие показания
7. «Кассандра», Национальный театр им. И. Франко, режиссер Давид Петросян
«Поэма «Кассандра» Леси Украинки является одним из самых загадочных произведений украинской литературы. История пророка, который не нужен своему народу, порождает многие вопросы. Кто является пророком в наше время и примут ли его люди? В эпоху компьютерных технологий очень легко убежать в мир иллюзий. Способны ли мы услышать горькую правду? Нужен ли нам подобный человек, который сам не верит? А безверие не может подарить надежду другим. Знание без веры приводит к хаосу. Это трагедия женщины, в которой дар провидицы является величайшим бременем по жизни. -content/uploads/2022/01/kiyivskij-rahunok-kritiki-nazvali-krashhi-vistavi-unbspstolici-55f3112.jpg» alt=»«Киевский счет»: критики назвали лучшие представления в столице» />
8. «Эрендира не хочет умирать», Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, режиссер Максим Голенко
Журналист, собирая материал для репортажа, натыкается на историю 14-летней Эрендиры и ее бабки, по совместительству известной вдовы контрабандиста. Их дом уничтожил пожар. И лучшим выходом из ситуации, как решает бабушка, будет продать девственность собственной внучки. Двести двадцать песо и тушенка — вот ее цена. Бабушка планирует распоряжаться честью внучки, пока и не рассчитается с долгом, однако, похоже, что сумма погашения, обещает девочке пожизненное рабство.
В спектакле хитро переплетаются карнавальность с политсатирой, рациональное с иррациональным, а гротеск с реальностью. Тогда становится трудно поверить, что где-то в мире это все еще может быть действительностью…
Ближайшие показы: 26 января, 23 февраля -content/uploads/2022/01/kiyivskij-rahunok-kritiki-nazvali-krashhi-vistavi-unbspstolici-a8ef3b4.jpg» alt=»«Киевский счет»: критики назвали лучшие представления в столице» />
9. «Пой, Лоло, пой!», Национальный театр им. И. Франко, режиссер Дмитрий Богомазов
Спектакль «Пой, Лоло, пой!» — мюзикл в стиле кабаре. Однажды вечером, пожилой учитель латыни — человеконенавистник, мелкий тиран и зануда по прозвищу Гнус, преследуя своих учеников случайно попадает в заведение с сомнительной репутацией — портового кабаре. Там он знакомится с «местной звездой» — певицей Розой Фрелих по кличке Лола, которую считает символом разврата. Но неожиданно Гнус сам превращается в завсегдатая кабаре, забыв о своей роли блюстителя нравственности. Он также, как и многие другие, становится роковой жертвой Лолиной привлекательности…
Пьеса, положенная в основу спектакля, созданная по мотивам известного романа Генриха Манна «Учитель Гнус, или Конец одного тирана» и культового фильма «Голубой ангел» ».
Ближайшие показы: 27 января, 9 и 18 февраля
10. «Белка, которая прожила 100 лет», Киевский театр «Золотые ворота», режиссер Стас Жирков
Монновыстава с Виталиной Библив. Все 20 века главная героиня училась любить и отпускать тех, кого полюбила, училась принимать себя и окружающих. Кто-то воспринимал ее, а кто-то просто не замечал, что она существует. Ее жизнь кажется маленькой и незначительной в масштабе событий целого века, но разве так бывает, чтобы чья жизнь была неважной? Ее жизнь — сентиментальная, уютная, веселая и трогательная история продолжительностью в 100 лет. Она долго искала, кому же доверить свои секреты. Искала кого-то, кто сможет понять ее, кого-то способен рассказать ее историю в театре. Этим «кем-то» оказался режиссер Стас Жирков, который однажды кормящий белок в Мариинском парке вдруг понял, что пора миру узнать о Белке, которая прожила целый век.
Ближайшие показы: 13 февраля
< p>В январе в Театре на Подоле проведут марафон спектаклей Виталия Малахова
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»